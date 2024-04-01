Якщо росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися, – Politico

Якщо росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися, – Politico
Джерела серед українських високопоставлених офіцерів розповіли виданню Politico на умовах анонімності, що в разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується. За словами співрозмовників, Україна потребує безпілотників, гаубиці і сотні тисяч снарядів і ракет.

Про це пише Українська правда з посиланням на на високопоставлених українських офіцерів на умовах анонімності виданню Politico.

"За словами високопоставлених українських офіцерів, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного - головнокомандувача Збройних сил України до його заміни в лютому - військова картина є похмурою.

Офіцери кажуть, що існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ. Більше того, завдяки значно більшій чисельності та керованим авіабомбам, які вже кілька тижнів розбивають українські позиції, росія, ймовірно, зможе "прорватися через лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках", - йдеться в повідомленні.

Одне з високопоставлених військових джерел заявило, що "зараз Україні ніщо не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні велику масу військ, які росія, ймовірно, кине. Ми не маємо таких технологій, а Захід не має їх у достатній кількості".

За його словами, лише українська стійкість і витривалість, а також помилки російського командування можуть змінити похмуру динаміку.

Високопоставлені українські офіцери також нагадали, що покладатися на російські помилки - це не стратегія, і вони з гіркотою згадували про помилки, які, за їхніми словами, від самого початку підірвали український опір - помилки, яких припустилися як Захід, так і Україна.

Вони також погано висловлювалися про зволікання Заходу, стверджуючи, що постачання і системи озброєнь надійшли занадто пізно і в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію на краще, якби вони могли це зробити.

Один із офіцерів розповів, що "Залужний називав це "війною одного шансу".

У виданні відзначають, що тепер все залежить від того, де росія вирішить зосередити свої сили в наступі, який, як очікується, розпочнеться цього літа: "У переднаступальному ударі - від Харкова і Сум на півночі до Одеси на півдні - останніми тижнями значно зросла кількість ракетних ударів і ударів безпілотників, спрямованих на інфраструктуру, що ускладнює вгадування того, де буде завдано головного удару".

Українські офіцери зазначили, що зараз вони потребують більш базового традиційного озброєння, а також безпілотників: "Нам потрібні гаубиці і снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет".

За словами цього джерела, Україна потребує 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників.

Офіцери підкреслили, що їм також потрібно набагато, набагато більше солдатів. Так у виданні пишуть, що наразі Україна не має достатньої кількості чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу.

Крім того, за словами джерел, в Україні наразі не лише військова криза - але й політична криза. Підкреслюють, що у той час як Україна ухиляється від великого призову, "росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може й раніше".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків.

Із настанням літа зростає загроза нового масштабного наступу російських окупаційних військ по всій довгій лінії фронту, пише британське видання The Economist.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні. При цьому він не сказав, про який із напрямків йдеться.

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Теги: Росія, Україна, війна
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