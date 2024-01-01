Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема

пил із Сахари вже дістався Волині ще на вихідних.



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Як розповіла синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк, пил із Сахари уже був на Волині.



«Починаючи з суботи та неділі були потоки з південного заходу, тобто якраз пил Сахари у той час надходив, він йшов з південного заходу на Європу, а також на Україну, дуже мало нам дісталося того пилу, було помітно таке тьмяне небо і відмічалась імла. Це було в неділю- понеділок 31 березня і 1 квітня», - зазначила вона.



За словами Світлани Дриганюк, зараз проходить холодний фронт через територію нашої області, після його проходження вітер буде міняти напрямок на західний, північно-західний, то вже якщо і лишався той пил в повітрі, то його буде зносити на ворожу нам країну, на схід.



«У нас його інтенсивність була досить малою, але відчувався той пил, багато людей скаржилося, що у них у горлі першить. Було помітно, що повітря не таке прозоре, а тьмяне. Сьогодні не знаю чи є пил, але я думаю, що дощ і зміна напрямку вітру його віднесли у протилежний напрямок», - пояснила синоптикиня.



Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха пояснила, що людям, які схильні до респіраторних чи захворювань дихальних шляхів, краще поберегтися і менше перебувати на відкритому повітрі під час пилового забруднення.



«Можливо, закрити вікна, щоб цей пил не накопичувався в оселях. Радять вмикати очищувачі повітря — теж не завадить. Але прямої загрози цей пил не становить. Певний дискомфорт, звичайно, є. Візуально він проявляється, створюючи ніби затуманеність», – стверджує синоптикиня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У гідрометцентрі стверджують, щовже дістався Волині ще на вихідних.Про це повідомляє ВСН Як розповіла синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру, пил із Сахари уже був на Волині.«Починаючи з суботи та неділі були потоки з південного заходу, тобто якраз пил Сахари у той час надходив, він йшов з південного заходу на Європу, а також на Україну, дуже мало нам дісталося того пилу, було помітно таке тьмяне небо і відмічалась імла. Це було в неділю- понеділок 31 березня і 1 квітня», - зазначила вона.За словами Світлани Дриганюк, зараз проходить холодний фронт через територію нашої області, після його проходження вітер буде міняти напрямок на західний, північно-західний, то вже якщо і лишався той пил в повітрі, то його буде зносити на ворожу нам країну, на схід.«У нас його інтенсивність була досить малою, але відчувався той пил, багато людей скаржилося, що у них у горлі першить. Було помітно, що повітря не таке прозоре, а тьмяне. Сьогодні не знаю чи є пил, але я думаю, що дощ і зміна напрямку вітру його віднесли у протилежний напрямок», - пояснила синоптикиня.Синоптикиня Укргідрометцентрупояснила, що людям, які схильні до респіраторних чи захворювань дихальних шляхів, краще поберегтися і менше перебувати на відкритому повітрі під час пилового забруднення.«Можливо, закрити вікна, щоб цей пил не накопичувався в оселях. Радять вмикати очищувачі повітря — теж не завадить. Але прямої загрози цей пил не становить. Певний дискомфорт, звичайно, є. Візуально він проявляється, створюючи ніби затуманеність», – стверджує синоптикиня.

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