Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема
Сьогодні, 12:16
У гідрометцентрі стверджують, що пил із Сахари вже дістався Волині ще на вихідних.
Про це повідомляє ВСН.
Як розповіла синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк, пил із Сахари уже був на Волині.
«Починаючи з суботи та неділі були потоки з південного заходу, тобто якраз пил Сахари у той час надходив, він йшов з південного заходу на Європу, а також на Україну, дуже мало нам дісталося того пилу, було помітно таке тьмяне небо і відмічалась імла. Це було в неділю- понеділок 31 березня і 1 квітня», - зазначила вона.
За словами Світлани Дриганюк, зараз проходить холодний фронт через територію нашої області, після його проходження вітер буде міняти напрямок на західний, північно-західний, то вже якщо і лишався той пил в повітрі, то його буде зносити на ворожу нам країну, на схід.
«У нас його інтенсивність була досить малою, але відчувався той пил, багато людей скаржилося, що у них у горлі першить. Було помітно, що повітря не таке прозоре, а тьмяне. Сьогодні не знаю чи є пил, але я думаю, що дощ і зміна напрямку вітру його віднесли у протилежний напрямок», - пояснила синоптикиня.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха пояснила, що людям, які схильні до респіраторних чи захворювань дихальних шляхів, краще поберегтися і менше перебувати на відкритому повітрі під час пилового забруднення.
«Можливо, закрити вікна, щоб цей пил не накопичувався в оселях. Радять вмикати очищувачі повітря — теж не завадить. Але прямої загрози цей пил не становить. Певний дискомфорт, звичайно, є. Візуально він проявляється, створюючи ніби затуманеність», – стверджує синоптикиня.
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Про це повідомляє ВСН.
Як розповіла синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк, пил із Сахари уже був на Волині.
«Починаючи з суботи та неділі були потоки з південного заходу, тобто якраз пил Сахари у той час надходив, він йшов з південного заходу на Європу, а також на Україну, дуже мало нам дісталося того пилу, було помітно таке тьмяне небо і відмічалась імла. Це було в неділю- понеділок 31 березня і 1 квітня», - зазначила вона.
За словами Світлани Дриганюк, зараз проходить холодний фронт через територію нашої області, після його проходження вітер буде міняти напрямок на західний, північно-західний, то вже якщо і лишався той пил в повітрі, то його буде зносити на ворожу нам країну, на схід.
«У нас його інтенсивність була досить малою, але відчувався той пил, багато людей скаржилося, що у них у горлі першить. Було помітно, що повітря не таке прозоре, а тьмяне. Сьогодні не знаю чи є пил, але я думаю, що дощ і зміна напрямку вітру його віднесли у протилежний напрямок», - пояснила синоптикиня.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха пояснила, що людям, які схильні до респіраторних чи захворювань дихальних шляхів, краще поберегтися і менше перебувати на відкритому повітрі під час пилового забруднення.
«Можливо, закрити вікна, щоб цей пил не накопичувався в оселях. Радять вмикати очищувачі повітря — теж не завадить. Але прямої загрози цей пил не становить. Певний дискомфорт, звичайно, є. Візуально він проявляється, створюючи ніби затуманеність», – стверджує синоптикиня.
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