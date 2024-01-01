Надія на небайдужих: донька полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України

Надія на небайдужих: донька полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
Рідні просять присвоїти звання Героя України(посмертно) відважному воїну, військовослужбовцю Збройних сил України Какалюку Володимиру Івановичу, який народився 23 березня 1972 року в селі Краснилівка Камінь-Каширського району.

Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.

12 червня 2020 року Володимир склав військову присягу і став на захист своєї держави. Служив у військовій частині А1008. Був головним сержантом механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, отримав звання штаб-сержант.

Загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту та незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Купʼянського району Харківської області.

За весь час служби давав відсіч ворогу на таких напрямках: Житомирська, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області.

Був відзначений державним орденом «За мужність» III-ступеня (посмертно).

"Був досвідченим воїном, про це наголошували і наголошують побратими по цей день. Багато разів дивився в очі смерті, але відвага, мужність, знання, вміння та відповідальність за своїх побратимів давали силу іти далі. Віддав найцінніше, а саме своє життя, залишивши вдома батьків, дружину та троє дітей.

Какалюк Володимир - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України(посмертно)", - йдеться у дописі доньки Софії.

Вона наголосила, що збір зупинився, і дуже шкода, якщо голоси просто згорять, всі ресурси були задіяні, тепер надія просто на небайдужих.
Надія на небайдужих: донька полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України

Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ!
Надія на небайдужих: донька полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
Надія на небайдужих: донька полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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