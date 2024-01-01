У Повітряних силах розповіли, чи є загроза з боку авіації у Білорусі

У Повітряних силах розповіли, чи є загроза з боку авіації у Білорусі
У Повітряних силах не виключають можливості авіаційних атак з території Білорусі на тлі наступу російських військ з її території на початку повномасштабної війни рф проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - зауважує Євлаш.

Він зазначив, що оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми - загроза існує.

"Тому звичайно загрозу вона (Білорусь - ред.) несе. І, в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ.

Роль Білорусі у війні росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побував у прикордонному місті Гродно і заявив, що Білорусь все ж таки готується до війни, хоч і не хоче воювати.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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