Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побував у прикордонному місті Гродно і заявив, що Білорусь все ж таки готується до війни, хоч і не хоче воювати.

Про це пише Українська правда з посиланням на сайт Лукашенка.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру − готуйся до війни" − не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - йдеться в повідомленні.

Водночас він наголосив, що Білорусь веде необхідні приготування до можливого конфлікту: готує відповідні підрозділи, постачає до військ різні види озброєнь і техніки.

"Якщо звідти (з недружніх країн, − примітка сайту Лукашенка) хтось підвиває і нас критикує, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда", − заявив самопроголошений президент РБ.

Лукашенко також додав, що Білорусь нібито нікому нічим не погрожує: "Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю, дай бог, обробити".

Повідомляють, що Лукашенко взяв участь у церемонії закладення капсули на місці будівництва нової міської лікарні в прикордонному Гродно і в такий спосіб нібито дав "послання сусіднім із Білоруссю країнам".

Мовляв, Білорусь теж риє землю поруч із кордоном, але не під окопи, а для будівництва медустанови.

"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані тільки на творення", - сказав Лукашенко.

Росія та її сателіт Білорусь неодноразово погрожували країнам НАТО. Росія вигаданою "загрозою з боку Заходу" виправдовувала свій напад на Україну. Білоруська влада всіляко підтримує дії російського глави Володимира Путіна. Російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі. Також з території РБ росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну територією Білорусі переміщалося багато російської військової техніки, РБ лікувала поранених російських окупантів у своїх лікарнях.

Лукашенко протягом останніх років збільшив кількість військових навчань, перевірки військ і техніки, неодноразово заявляв про можливість розміщення російської ядерної зброї в РБ.

Такі дії він виправдовував повторенням мантри Кремля про те, що НАТО нібито готується напасти і на Білорусь.

Західні країни справді заговорили про необхідність посилення східного кордону НАТО, особливо після неодноразових заяв російських високопосадовців щодо можливості війни рф із НАТО та погроз ударів по європейських містах та США.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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