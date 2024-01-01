Понад 2 роки провів в окупації: додому повернули 16-річного киянина, – Мінреінтеграції

Понад 2 роки провів в окупації: додому повернули 16-річного киянина, – Мінреінтеграції
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 16-річного киянина.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Поверненню Іллі на підконтрольну Уряду територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».

Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.

Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими – мамою та дідусем.

Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина.

На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як ухилянти на Волині посилають на війну пораненого бійця
Сьогодні, 17:13
У Луцьку патрульні виявили у пасажира автівки наркотики
Сьогодні, 17:04
Понад 2 роки провів в окупації: додому повернули 16-річного киянина, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 16:47
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон
Сьогодні, 16:34
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
Сьогодні, 16:15
Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО Рідні Героя з Волині, який вважається зниклим безвісти, отримали його нагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:00
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Котік На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Котік
Сьогодні, 12:50
У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною
Сьогодні, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як ухилянти на Волині посилають на війну пораненого бійця
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку патрульні виявили у пасажира автівки наркотики
Сьогодні, 17:04
 0
Понад 2 роки провів в окупації: додому повернули 16-річного киянина, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 16:47
 0
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон
Сьогодні, 16:34
 0
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8