Понад 2 роки провів в окупації: додому повернули 16-річного киянина, – Мінреінтеграції





Про це



Поверненню Іллі на підконтрольну Уряду територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».



Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.



Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими – мамою та дідусем.



Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина.



На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово окупованої частини Запорізької області.



Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З тимчасово окупованої території вдалося повернути 16-річного киянина.Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Поверненнюна підконтрольну Уряду територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими – мамою та дідусем.Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина.На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово окупованої частини Запорізької області.Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.

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