Понад 2 роки провів в окупації: додому повернули 16-річного киянина, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 16:47
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 16-річного киянина.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Поверненню Іллі на підконтрольну Уряду територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».
Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.
Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими – мамою та дідусем.
Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина.
На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово окупованої частини Запорізької області.
Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.
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Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Поверненню Іллі на підконтрольну Уряду територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».
Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.
Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими – мамою та дідусем.
Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина.
На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово окупованої частини Запорізької області.
Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.
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