Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон

Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон
Трьох волинян, які виготовляли амфетамін у підпільній лабораторії, судять за вчинення наркозлочинів у складі організованої групи.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами в складі організованої групи незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, а також прекурсорів, придбання і зберігання обладнання та організації і утримання місць для незаконного виготовлення психотропів (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон

За даними слідства, 38-річний та 21-річний жителі Луцька разом із 41-річним жителем Луцького району з листопада 2022 по листопад 2023 року виготовляли у підпільній лабораторії амфетамін та збували його.
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон

Усього встановлено 10 епізодів злочинної діяльності членів групи щодо виготовлення психотропних речовин загальною вартістю близько одного мільйона доларів США.
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон

У ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез психотропу, виявлено та вилучено прекурсори, лабораторне обладнання, готівкові кошти, одержані від незаконної діяльності, мобільні телефони та банківські картки.
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон

На усе вилучене, а також два належні членам злочинної групи автомобілі, дві земельні ділянки та будинки, у тому числі той, де розміщувалась підпільна лабораторія, накладено арешт.
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон

Усі обвинувачені перебувають під вартою.

Далі – слово за судом.

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Теги: наркотики, Волинь
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