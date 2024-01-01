Зараз у росії залишається близько 950 ракет, ― ГУР

Представник ГУР МО Українирозповів про актуальний запас російських ракет великої дальності.Про це у телеграмі повідомляє ГУР.«Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет», ― повідомив Вадим Скібіцький.За його словами, у квітні цього року росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.«Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька(2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись», ― сказав Вадим Скібіцький.Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами «калібр», які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.«Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 «калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року», ― зазначив представник ГУР МО України.Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «онікс».«Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети «циркон», чи модернізовані «онікси», ― зауважив Вадим Скібіцький, додавши що запаси звичайних «оніксів» на росії становлять 440 одиниць.