На Волині чоловіка судили за зґвалтування чотирирічної дитини

На Волині чоловіка судили за зґвалтування чотирирічної дитини
В суді на Волині за зґвалтування чотирирічної дівчинки судили 20-річного жителя одного із сіл Луцького району.

Наступні 13 років засуджений проведе за ґратами, розповіла Суспільному речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. З її слів суд відбувався у закритому режимі.

За даними слідства злочин було вчинено в травні 2022 року. Відомо, що чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку вдень. Це сталося на шкільному подвір’ї. Після затримання і до рішення суду він був під вартою.

Як додала Наталія Мурахевич, інформацію про ґвалтівника дитини мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.


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Теги: Волинь, дитина, зґвалтування
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