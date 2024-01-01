У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині

У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині
У Луцьку сьогодні, 2 квітня, відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю.

Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

«Простір можливостей: форум учнівського самоврядування Волині» - під такою назвою відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю. За локацію виступив навчально-бібліотечний корпус ВНУ імені Лесі Українки.

У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині


Упродовж кількох годин присутні обговорювали актуальні проблеми професійної реалізації, шляхи залучення молоді до процесу управління громадами, обмінювалися думками та планами щодо просування власних ідей в умовах воєнного часу. Це можна було зробити на п’яти основних панелях.

• Найкращі практики студентського самоврядування ВНУ імені Лесі Українки
• Молодіжна рада при Луцькій міській раді: можливість бути почутими
• Участь молоді в управлінні громадою
• Молодіжні громадські організації як траєкторія професійної реалізації
• Здобутки та перспективи «Козацької республіки» – системи учнівського самоврядування Берестечківського ліцею.

У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині


Також паралельно відбувалися локальні сесії на вибір учасників:

- YABC «Молодь, як агенти поведінкових змін».
- Роль освіти у формуванні національної ідентичності та спротиву.
- Технології блокчейн та криптовалюта.
- Моделювання розслідування злочину.
- Синхронний переклад – Simultaneous interpretation.
- Підтримка ментального здоровʼя засобами артпрактики.
- Створення успішної команди.

У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині


Захід був цікавим для чималої кількості людей. Адже взяти участь у ньому зголосилося понад три сотні небайдужих. Завітали форум і представники влади.

У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині


Наголошувалося також, що активність та патріотизм сучасної української молоді — це та рушійна сила, яка здатна здолати будь-які перепони. Аби учні стали ще впевненішими у своїх силах, їм було запропоновано прослухати лекції про роль освіти у формуванні національної ідентичності й молодіжне лідерство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: школа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щомісяця заробляли $160 тисяч: ДБР викрило схему на зерновому коридорі
Сьогодні, 15:43
На Волині чоловіка судили за зґвалтування чотирирічної дитини
Сьогодні, 15:20
У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині
Сьогодні, 15:06
В Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків: як подати заявку в «Дії»
Сьогодні, 14:48
Вибухи у Севастополі: партизани знеструмили частину міста
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
У селі біля Луцька збудують укриття для гімназії за 4,2 млн гривень У селі біля Луцька збудують укриття для гімназії за 4,2 млн гривень
27 березень, 03:17
Коли у школах Луцька почнуться весняні канікули: офіційна відповідь Коли у школах Луцька почнуться весняні канікули: офіційна відповідь
21 березень, 19:08
У Луцьку випускників додатково готують до НМТ У Луцьку випускників додатково готують до НМТ
18 березень, 18:45
Через грип дві школи на Волині працюють дистанційно Через грип дві школи на Волині працюють дистанційно
15 березень, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щомісяця заробляли $160 тисяч: ДБР викрило схему на зерновому коридорі
Сьогодні, 15:43
 0
Військовий тепловізор: Нові можливості в сучасній боротьбі
Сьогодні, 15:39
 0
На Волині чоловіка судили за зґвалтування чотирирічної дитини
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині
Сьогодні, 15:06
 0
В Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків: як подати заявку в «Дії»
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8