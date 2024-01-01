У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині
Сьогодні, 15:06
У Луцьку сьогодні, 2 квітня, відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю.
Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
«Простір можливостей: форум учнівського самоврядування Волині» - під такою назвою відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю. За локацію виступив навчально-бібліотечний корпус ВНУ імені Лесі Українки.
Упродовж кількох годин присутні обговорювали актуальні проблеми професійної реалізації, шляхи залучення молоді до процесу управління громадами, обмінювалися думками та планами щодо просування власних ідей в умовах воєнного часу. Це можна було зробити на п’яти основних панелях.
• Найкращі практики студентського самоврядування ВНУ імені Лесі Українки
• Молодіжна рада при Луцькій міській раді: можливість бути почутими
• Участь молоді в управлінні громадою
• Молодіжні громадські організації як траєкторія професійної реалізації
• Здобутки та перспективи «Козацької республіки» – системи учнівського самоврядування Берестечківського ліцею.
Також паралельно відбувалися локальні сесії на вибір учасників:
- YABC «Молодь, як агенти поведінкових змін».
- Роль освіти у формуванні національної ідентичності та спротиву.
- Технології блокчейн та криптовалюта.
- Моделювання розслідування злочину.
- Синхронний переклад – Simultaneous interpretation.
- Підтримка ментального здоровʼя засобами артпрактики.
- Створення успішної команди.
Захід був цікавим для чималої кількості людей. Адже взяти участь у ньому зголосилося понад три сотні небайдужих. Завітали форум і представники влади.
Наголошувалося також, що активність та патріотизм сучасної української молоді — це та рушійна сила, яка здатна здолати будь-які перепони. Аби учні стали ще впевненішими у своїх силах, їм було запропоновано прослухати лекції про роль освіти у формуванні національної ідентичності й молодіжне лідерство.
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Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
«Простір можливостей: форум учнівського самоврядування Волині» - під такою назвою відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю. За локацію виступив навчально-бібліотечний корпус ВНУ імені Лесі Українки.
Упродовж кількох годин присутні обговорювали актуальні проблеми професійної реалізації, шляхи залучення молоді до процесу управління громадами, обмінювалися думками та планами щодо просування власних ідей в умовах воєнного часу. Це можна було зробити на п’яти основних панелях.
• Найкращі практики студентського самоврядування ВНУ імені Лесі Українки
• Молодіжна рада при Луцькій міській раді: можливість бути почутими
• Участь молоді в управлінні громадою
• Молодіжні громадські організації як траєкторія професійної реалізації
• Здобутки та перспективи «Козацької республіки» – системи учнівського самоврядування Берестечківського ліцею.
Також паралельно відбувалися локальні сесії на вибір учасників:
- YABC «Молодь, як агенти поведінкових змін».
- Роль освіти у формуванні національної ідентичності та спротиву.
- Технології блокчейн та криптовалюта.
- Моделювання розслідування злочину.
- Синхронний переклад – Simultaneous interpretation.
- Підтримка ментального здоровʼя засобами артпрактики.
- Створення успішної команди.
Захід був цікавим для чималої кількості людей. Адже взяти участь у ньому зголосилося понад три сотні небайдужих. Завітали форум і представники влади.
Наголошувалося також, що активність та патріотизм сучасної української молоді — це та рушійна сила, яка здатна здолати будь-які перепони. Аби учні стали ще впевненішими у своїх силах, їм було запропоновано прослухати лекції про роль освіти у формуванні національної ідентичності й молодіжне лідерство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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