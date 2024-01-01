У Луцьку – форум учнівського самоврядування Волині

У Луцьку сьогодні, 2 квітня, відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю.Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.«Простір можливостей: форум учнівського самоврядування Волині» - під такою назвою відбулася зустріч студентів, громадських активістів, лідерів думок, представників влади та освіти краю. За локацію виступив навчально-бібліотечний корпус ВНУ імені Лесі Українки.Упродовж кількох годин присутні обговорювали актуальні проблеми професійної реалізації, шляхи залучення молоді до процесу управління громадами, обмінювалися думками та планами щодо просування власних ідей в умовах воєнного часу. Це можна було зробити на п’яти основних панелях.• Найкращі практики студентського самоврядування ВНУ імені Лесі Українки• Молодіжна рада при Луцькій міській раді: можливість бути почутими• Участь молоді в управлінні громадою• Молодіжні громадські організації як траєкторія професійної реалізації• Здобутки та перспективи «Козацької республіки» – системи учнівського самоврядування Берестечківського ліцею.Також паралельно відбувалися локальні сесії на вибір учасників:- YABC «Молодь, як агенти поведінкових змін».- Роль освіти у формуванні національної ідентичності та спротиву.- Технології блокчейн та криптовалюта.- Моделювання розслідування злочину.- Синхронний переклад – Simultaneous interpretation.- Підтримка ментального здоровʼя засобами артпрактики.- Створення успішної команди.Захід був цікавим для чималої кількості людей. Адже взяти участь у ньому зголосилося понад три сотні небайдужих. Завітали форум і представники влади.Наголошувалося також, що активність та патріотизм сучасної української молоді — це та рушійна сила, яка здатна здолати будь-які перепони. Аби учні стали ще впевненішими у своїх силах, їм було запропоновано прослухати лекції про роль освіти у формуванні національної ідентичності й молодіжне лідерство.