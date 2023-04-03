Вибухи у Севастополі: партизани знеструмили частину міста
Сьогодні, 14:31
Українські партизани у співпраці із розвідкою залишили без світла окупантів у Севастополі, знеструмивши частину міста.
Про це у телеграмі повідомляє Штаб національного спротиву.
Вночі 2 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Завдяки вмілим діям української воєнної розвідки електропідстанція міста була підірвана, що призвело до знеструмлення частини Севастополя.
Місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибухи та знеструмлення одного з районів міста.
«Окупаційний губернатор Развожаєв намагається приховати справжню причину відключення світла, брешучи про «технологічне порушення», - зазначають партизани.
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Про це у телеграмі повідомляє Штаб національного спротиву.
Вночі 2 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Завдяки вмілим діям української воєнної розвідки електропідстанція міста була підірвана, що призвело до знеструмлення частини Севастополя.
Місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибухи та знеструмлення одного з районів міста.
«Окупаційний губернатор Развожаєв намагається приховати справжню причину відключення світла, брешучи про «технологічне порушення», - зазначають партизани.
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