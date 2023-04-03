Вибухи у Севастополі: партизани знеструмили частину міста

залишили без світла окупантів у Севастополі, знеструмивши частину міста.



Про це у телеграмі повідомляє Штаб національного спротиву.



Вночі 2 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи.



Завдяки вмілим діям української воєнної розвідки електропідстанція міста була підірвана, що призвело до знеструмлення частини Севастополя.



Місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибухи та знеструмлення одного з районів міста.



«Окупаційний губернатор Развожаєв намагається приховати справжню причину відключення світла, брешучи про «технологічне порушення», - зазначають партизани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські партизани у співпраці із розвідкоюу Севастополі, знеструмивши частину міста.Про це у телеграмі повідомляє Штаб національного спротиву.Вночі 2 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи.Завдяки вмілим діям української воєнної розвідки електропідстанція міста була підірвана, що призвело до знеструмлення частини Севастополя.Місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибухи та знеструмлення одного з районів міста.«Окупаційний губернатор Развожаєв намагається приховати справжню причину відключення світла, брешучи про «технологічне порушення», - зазначають партизани.

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