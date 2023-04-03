Вибухи у Севастополі: партизани знеструмили частину міста

Вибухи у Севастополі: партизани знеструмили частину міста
Українські партизани у співпраці із розвідкою залишили без світла окупантів у Севастополі, знеструмивши частину міста.

Про це у телеграмі повідомляє Штаб національного спротиву.

Вночі 2 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Завдяки вмілим діям української воєнної розвідки електропідстанція міста була підірвана, що призвело до знеструмлення частини Севастополя.

Місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибухи та знеструмлення одного з районів міста.

«Окупаційний губернатор Развожаєв намагається приховати справжню причину відключення світла, брешучи про «технологічне порушення», - зазначають партизани.

Вибухи у Севастополі: партизани знеструмили частину міста

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Теги: вибух, росія
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