В Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків: як подати заявку в «Дії»

В Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків: як подати заявку в «Дії»
У Гаазі офіційно оголосили про запуск Міжнародного реєстру збитків, а в «Дії» відсьогодні зʼявилась можливість подати заявку в цей реєстр.

Про це в телеграмі повідомляє Мінцифри.

Запуск реєстру — це перший важливий крок на шляху до створення повноцінного компенсаційного механізму. Його дані будуть основою для майбутніх репарацій. Реєстр запрацює поетапно. Сьогодні запускають лише одну категорію — про майнову шкоду.

У «Дії» після оновлення застосунку можна подати заяву про знищену або пошкоджену нерухомість, але треба бути власником майна та мати Акт про обстеження майна від місцевої влади.

Згодом зʼявиться можливість подавати в реєстр заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Далі скарги зможе подавати бізнес і держава.



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Теги: війна, росія
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