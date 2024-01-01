В Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків: як подати заявку в «Дії»

У Гаазі офіційно оголосили про, а в «Дії» відсьогодні зʼявилась можливість подати заявку в цей реєстр.Про це в телеграмі повідомляє Мінцифри.Запуск реєстру — це перший важливий крок на шляху до створення повноцінного компенсаційного механізму. Його дані будуть основою для майбутніх репарацій. Реєстр запрацює поетапно. Сьогодні запускають лише одну категорію — про майнову шкоду.У «Дії» після оновлення застосунку можна подати заяву про знищену або пошкоджену нерухомість, але треба бути власником майна та мати Акт про обстеження майна від місцевої влади.Згодом зʼявиться можливість подавати в реєстр заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Далі скарги зможе подавати бізнес і держава.