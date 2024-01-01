В Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків: як подати заявку в «Дії»
Сьогодні, 14:48
У Гаазі офіційно оголосили про запуск Міжнародного реєстру збитків, а в «Дії» відсьогодні зʼявилась можливість подати заявку в цей реєстр.
Про це в телеграмі повідомляє Мінцифри.
Запуск реєстру — це перший важливий крок на шляху до створення повноцінного компенсаційного механізму. Його дані будуть основою для майбутніх репарацій. Реєстр запрацює поетапно. Сьогодні запускають лише одну категорію — про майнову шкоду.
У «Дії» після оновлення застосунку можна подати заяву про знищену або пошкоджену нерухомість, але треба бути власником майна та мати Акт про обстеження майна від місцевої влади.
Згодом зʼявиться можливість подавати в реєстр заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Далі скарги зможе подавати бізнес і держава.
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Про це в телеграмі повідомляє Мінцифри.
Запуск реєстру — це перший важливий крок на шляху до створення повноцінного компенсаційного механізму. Його дані будуть основою для майбутніх репарацій. Реєстр запрацює поетапно. Сьогодні запускають лише одну категорію — про майнову шкоду.
У «Дії» після оновлення застосунку можна подати заяву про знищену або пошкоджену нерухомість, але треба бути власником майна та мати Акт про обстеження майна від місцевої влади.
Згодом зʼявиться можливість подавати в реєстр заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Далі скарги зможе подавати бізнес і держава.
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