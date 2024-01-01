Обірвалося життя Героя Сергія Мухи з Волині
Сьогодні, 14:09
Учора, 1 квітня, перестало битися серце Захисника України Сергія Мухи із села Хоцунь на Волині.
Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«Ще одна болюча втрата у нашій громаді… Учора, 1 квітня 2024 року, втративши здоров’я внаслідок дій, пов’язних із захистом Батьківщини, помер Захисник України – Муха Сергій Миколайович (1978 року народження), житель с. Хоцунь», - зазначив Олег Кух.
Військовослужбовець став на захист держави в травні 2022 року.
«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - повідомив селищний голова.
Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні у рідному селі Хоцунь.
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Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«Ще одна болюча втрата у нашій громаді… Учора, 1 квітня 2024 року, втративши здоров’я внаслідок дій, пов’язних із захистом Батьківщини, помер Захисник України – Муха Сергій Миколайович (1978 року народження), житель с. Хоцунь», - зазначив Олег Кух.
Військовослужбовець став на захист держави в травні 2022 року.
«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - повідомив селищний голова.
Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні у рідному селі Хоцунь.
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