Обірвалося життя Героя Сергія Мухи з Волині

Сергія Мухи із села Хоцунь на Волині.



Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.



«Ще одна болюча втрата у нашій громаді… Учора, 1 квітня 2024 року, втративши здоров’я внаслідок дій, пов’язних із захистом Батьківщини, помер Захисник України – Муха Сергій Миколайович (1978 року народження), житель с. Хоцунь», - зазначив Олег Кух.



Військовослужбовець став на захист держави в травні 2022 року.







«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - повідомив селищний голова.



Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні у рідному селі Хоцунь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 1 квітня, перестало битися серце Захисника Україниіз села Хоцунь на Волині.Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова«Ще одна болюча втрата у нашій громаді… Учора, 1 квітня 2024 року, втративши здоров’я внаслідок дій, пов’язних із захистом Батьківщини, помер Захисник України – Муха Сергій Миколайович (1978 року народження), житель с. Хоцунь», - зазначив Олег Кух.Військовослужбовець став на захист держави в травні 2022 року.«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - повідомив селищний голова.Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні у рідному селі Хоцунь.

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