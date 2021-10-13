Через заміну каналізаційного колектора у Луцьку перекриють рух транспорту

Через заміну каналізаційного колектора у Луцьку перекриють рух транспорту
Через заміну каналізаційного колектора на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку з 2 квітня перекрили рух транспорту.

Як розповів у коментарі Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк, ремонтні роботи розпочнуться з 8 квітня.

З його слів, заміна каналізаційного колектора триватиме чотири місяці. Вартість робіт орієнтовно — 45 мільйонів гривень. Фінансування відбувається за кошти Луцької міської ради та одного із банків України, зазначив Віктор Гуменюк.

Буде перекрита одна смуга, проїзд, від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Липинського по непарній стороні в напрямку проспекту Соборності.

"Підприємство намагається реалізувати проєкт без порушень комфорту для мешканців. Буде встановлена система перекачування стоків під час санації діючої мережі. Суттєвого впливу на життя мешканців в зоні обслуговування в цього колектору не повинно бути", — зазначив керівник "Луцькводоканалу".

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Теги: Луцьк, транспорт, перекриття
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