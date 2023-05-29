Нерозірваний снаряд, вибиті вікна та глибока вирва: наслідки атаки на Київ. ФОТО

всі ворожі цілі вдалося збити, від падіння уламків є наслідки у трьох районах міста - Подільському, Святошинському та Шевченківському.







Шевченківський район



У Шевченківському районі столиці пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна. Крім того, там було зафіксовано загорянням квартири, через що проводили евакуацію мешканців з будинку.



Також там ліквідовано загоряння трьох автомобілів.



В цьому районі також зафіксували падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, але без негативних наслідків.



Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. Також сталося загоряння приватного житлового будинку.



У районі буквально під під'їздом впала частина ракети, яка не здетонувала.



Також в цьому районі утворилася величезна вирва серед дороги, а в будівлі поруч повилітали вікна.



Як уточнили в КМДА, загалом внаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено 6 закладів освіти. Зокрема у Шевченківському районі пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.



Святошинський район



У Святошинському районі столиці зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Сталося падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового будинку, вибуховою хвилею вибиті вікна.



Там також спалахнула автівка, пожежу вже ліквідували.



Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.



Також у Святошинському районі в дитсадку та школі вибиті шибки та двері.



Подільський район



У Подільському районі є падіння уламків ракети на територію кількох підприємств.



У цьому районі також після падіння уламків ракети сталось загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.



Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася.



Атака рф по Києву: що відомо



Нагадаємо, що після тривалої паузи російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал".



Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами ППО над Києвом та в районі столиці було уражено всі ворожі цілі - це 31 ракета. Але через падіння уламків в місті в трьох районах все ж є наслідки, крім того, відомо про 13 постраждалих, серед них дитина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вперше з середини лютого завдала масового ракетного удару по Україні, під прицілом опинився Київ. І хоч, від падіння уламків є наслідки у трьох районах міста - Подільському, Святошинському та Шевченківському. РБК-Україна в матеріалі нижче показує на фото наслідки атаки на столицю.У Шевченківському районі столиці пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна. Крім того, там було зафіксовано загорянням квартири, через що проводили евакуацію мешканців з будинку.Також там ліквідовано загоряння трьох автомобілів.В цьому районі також зафіксували падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, але без негативних наслідків.Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. Також сталося загоряння приватного житлового будинку.У районі буквально під під'їздом впала частина ракети, яка не здетонувала.Також в цьому районі утворилася величезна вирва серед дороги, а в будівлі поруч повилітали вікна.Як уточнили в КМДА, загалом внаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено 6 закладів освіти. Зокрема у Шевченківському районі пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.У Святошинському районі столиці зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Сталося падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового будинку, вибуховою хвилею вибиті вікна.Там також спалахнула автівка, пожежу вже ліквідували.Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.Також у Святошинському районі в дитсадку та школі вибиті шибки та двері.У Подільському районі є падіння уламків ракети на територію кількох підприємств.У цьому районі також після падіння уламків ракети сталось загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.Інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася.Нагадаємо, що після тривалої паузи російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал".Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами ППО над Києвом та в районі столиці було уражено всі ворожі цілі - це 31 ракета. Але через падіння уламків в місті в трьох районах все ж є наслідки, крім того, відомо про 13 постраждалих, серед них дитина.

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