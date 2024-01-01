Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина

Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина
Вчергове сумна звістка надійшла до Володимира на Волині. У результаті ДНК-експертизи підтверджено загибель іще одного володимирчанина – старшого солдата Романа Миколайовича Калашнюка (1985 року народження).

Він перебував у статусі безвісти зниклого із квітня минулого року, інформує у телеграмі Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Роман Калашнюк служив за контрактом у Збройних Силах України і на момент повномасштабного вторгнення російської федерації перебував у зоні ООС. Із січня 2023 року брав участь у боях за Бахмут.
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина

16 квітня під час евакуації пораненого побратима під щільним вогнем противника, який наступав, Роман загинув у районі самого Бахмуту. Наші війська вимушено відходили і не з одним бійцем тоді був втрачений зв’язок.

У навіки 38-річного стрільця, помічника гранатометника Романа Калашнюка лишились мама і сестра.

«Висловлюю їм та усій родині і друзям загиблого Героя щирі співчуття! Світла пам’ять і наша довічна шана захиснику України!» - зазначив Пальонка.

Про час прибуття траурного кортежу і день похорону повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина
Сьогодні, 11:07
Волинянка через «Устилуг» намагалась провезти незадекларований одяг у каністрах
Сьогодні, 11:00
«Мамо, вони такі, як я – «сонечка»: історія лучанина із синдромом Дауна
Сьогодні, 10:45
19-річній студенці із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення: коригувала удари ворога
Сьогодні, 10:30
На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині
20 березень, 17:35
Волинянина посмертно нагородили за оборону Бахмута Волинянина посмертно нагородили за оборону Бахмута
20 березень, 16:50
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
20 березень, 12:22
На фронті поліг волинянин Валентин Король На фронті поліг волинянин Валентин Король
19 березень, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина
Сьогодні, 11:07
 0
Волинянка через «Устилуг» намагалась провезти незадекларований одяг у каністрах
Сьогодні, 11:00
 0
«Мамо, вони такі, як я – «сонечка»: історія лучанина із синдромом Дауна
Сьогодні, 10:45
 0
19-річній студенці із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення: коригувала удари ворога
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8