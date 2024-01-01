Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина

Вчергове сумна звістка надійшла до Володимира на Волині. У результаті ДНК-експертизи підтверджено загибель іще одного володимирчанина – старшого солдата(1985 року народження).Він перебував у статусі безвісти зниклого із квітня минулого року, інформує у телеграмі Володимирський міський головаРоман Калашнюк служив за контрактом у Збройних Силах України і на момент повномасштабного вторгнення російської федерації перебував у зоні ООС. Із січня 2023 року брав участь у боях за Бахмут.16 квітня під час евакуації пораненого побратима під щільним вогнем противника, який наступав, Роман загинув у районі самого Бахмуту. Наші війська вимушено відходили і не з одним бійцем тоді був втрачений зв’язок.У навіки 38-річного стрільця, помічника гранатометника Романа Калашнюка лишились мама і сестра.«Висловлюю їм та усій родині і друзям загиблого Героя щирі співчуття! Світла пам’ять і наша довічна шана захиснику України!» - зазначив Пальонка.Про час прибуття траурного кортежу і день похорону повідомлять додатково.