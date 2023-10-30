Волинянка через «Устилуг» намагалась провезти незадекларований одяг у каністрах

Аби уникнути оподаткування, волинянка "мудровано" приховала імпортований товар: у вживаних каністрах з-під автомобільних рідин.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Митники на посту "Устилуг" виявили його. Вартість кількох десятків одиниць незадекларованого жіночого одягу становить майже 260 тисяч гривень. Нині ці новенькі блузи, жакети та штани тимчасово вилучені на склад митниці.Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу приховування від митного контролю тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з можливою їх конфіскацією або без такої.Остаточні рішення у справі про порушення митних правил після завершення провадження на митниці прийматиме суд.