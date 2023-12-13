19-річній студенці із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення: коригувала удари ворога





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Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку фсб, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.



Встановлено, що на замовлення фсб рф фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби.



За наявною інформацією, у подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.



Крім того зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.

Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.



Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.



Також вона «втемну» використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах.



Однак Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації.



За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору фсб восени 2023 року.



Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.



Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі і приймала «звіти» про виконані завдання.



Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).



Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку фсб, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.Встановлено, що на замовлення фсб рф фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби.За наявною інформацією, у подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.Крім того зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.Також вона «втемну» використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах.Однак Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації.За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору фсб восени 2023 року.Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі і приймала «звіти» про виконані завдання.Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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