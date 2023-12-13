19-річній студенці із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення: коригувала удари ворога

19-річній студенці із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення: коригувала удари ворога
СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку фсб, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

Встановлено, що на замовлення фсб рф фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби.

За наявною інформацією, у подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.

Крім того зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.
Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.

Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

Також вона «втемну» використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.
За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах.

Однак Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору фсб восени 2023 року.
19-річній студенці із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення: коригувала удари ворога

Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації рф в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі і приймала «звіти» про виконані завдання.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Запоріжжя, студентка, СБУ
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