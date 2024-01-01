На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні

На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні
Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Уранці 20 березня трапилася пожежа на приватному обійсті в с. Острів'я Шацької громади — горіли покрівлі житлового будинку та розташованої поруч літньої кухні. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 09:31. На місці події працювали рятувальники 11 державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк та працівники місцевої пожежної охорони сіл Піща і Пульмо. Горіння ліквідували о 10:30. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

Наприкінці дня на бульварі Дружби Народів у Луцьку загорівся легковий автомобіль. Горіння оперативно ліквідували рятувальники 2 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі — несправність електричних систем. Внаслідок пожежі пошкоджений салон транспортного засобу.
На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні

Крім того, від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що під час пожежі в житловому будинку в м. Любомлі травмувалася власниця. Літню жінку з термічними опіками ніг і нижньої частини живота у важкому стані госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Внаслідок пожежі, що виникла в житловій кімнаті, знищений килим. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем.
На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні
На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники, жінка, опіки
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