На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні

Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.Уранці 20 березня трапилася пожежа на приватному обійсті в с. Острів'я Шацької громади — горіли покрівлі житлового будинку та розташованої поруч літньої кухні. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 09:31. На місці події працювали рятувальники 11 державної пожежно-рятувальної частини селища Шацьк та працівники місцевої пожежної охорони сіл Піща і Пульмо. Горіння ліквідували о 10:30. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.Наприкінці дня на бульварі Дружби Народів у Луцьку загорівся легковий автомобіль. Горіння оперативно ліквідували рятувальники 2 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі — несправність електричних систем. Внаслідок пожежі пошкоджений салон транспортного засобу.Крім того, від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що під час пожежі в житловому будинку в м. Любомлі травмувалася власниця. Літню жінку з термічними опіками ніг і нижньої частини живота у важкому стані госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Внаслідок пожежі, що виникла в житловій кімнаті, знищений килим. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем.