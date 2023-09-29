Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України

Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України
Під час засідання Європейської Ради 21-22 березня у Брюсселі країнам ЄС може не вдатися погодити конфіскацію прибутків від заморожених російських активів з метою придбання зброї для України.

Deutsche Welle з посиланням на власні джерела стверджує, що рішення блокуватиме Угорщина, пише LB.ua.

Уряд Віктора Орбана нібито згоден використовувати гроші "на що завгодно, але не на озброєння для ЗСУ".

Інші країни блоку солідарні в думці, що нині Україна більше потребує коштів не на відновлення інфраструктури, а саме на зброю.

З пропозицією використати 90% доходів від заморожених активів росії на озброєння виступив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Теги: Україна, росія, війна, Угорщина
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