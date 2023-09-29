Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України





Deutsche Welle з посиланням на власні джерела стверджує, що рішення блокуватиме Угорщина, пише



Уряд Віктора Орбана нібито згоден використовувати гроші "на що завгодно, але не на озброєння для ЗСУ".



Інші країни блоку солідарні в думці, що нині Україна більше потребує коштів не на відновлення інфраструктури, а саме на зброю.



З пропозицією використати 90% доходів від заморожених активів росії на озброєння виступив високий представник ЄС Жозеп Боррель.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час засідання Європейської Ради 21-22 березня у Брюсселі країнам ЄС може не вдатися погодити конфіскацію прибутків від заморожених російських активів з метою придбання зброї для України.Deutsche Welle з посиланням на власні джерела стверджує, що рішення блокуватиме Угорщина, пише LB.ua Уряднібито згоден використовувати гроші "на що завгодно, але не на озброєння для ЗСУ".Інші країни блоку солідарні в думці, що нині Україна більше потребує коштів не на відновлення інфраструктури, а саме на зброю.З пропозицією використати 90% доходів від заморожених активів росії на озброєння виступив високий представник ЄС

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