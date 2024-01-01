Захисники за добу знищили ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:20
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 433 840 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,
- танків ‒ 6832 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
- артилерійських систем – 10740 (+26) од,
- РСЗВ – 1018 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,
- танків ‒ 6832 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
- артилерійських систем – 10740 (+26) од,
- РСЗВ – 1018 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).
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