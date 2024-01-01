Захисники за добу знищили ще 750 окупантів

Захисники за добу знищили ще 750 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 433 840 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,

- танків ‒ 6832 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,

- артилерійських систем – 10740 (+26) од,

- РСЗВ – 1018 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,

- літаків – 347 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),

- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,

- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).

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Теги: Україна, росія, війна
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