Захисники за добу знищили ще 750 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,



- танків ‒ 6832 (+4) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,



- артилерійських систем – 10740 (+26) од,



- РСЗВ – 1018 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,



- літаків – 347 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),



- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,



- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 433 840 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,- танків ‒ 6832 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,- артилерійських систем – 10740 (+26) од,- РСЗВ – 1018 (+1) од,- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,- літаків – 347 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).

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