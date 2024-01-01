ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія

У ніч на 21 березня ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – росія).Про це повідомив командувач Повітряних сил"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ! До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!" – сказав він.У Києві близько п'ятьої ранку лунали вибухи. Це була перша атака на місто за 44 дні. Є пошкодження в трьох районах, поранені десять людей, зокрема дитина 11 років.