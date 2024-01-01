ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія

ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія
У ніч на 21 березня ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – росія).

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ! До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!" – сказав він.

У Києві близько п'ятьої ранку лунали вибухи. Це була перша атака на місто за 44 дні. Є пошкодження в трьох районах, поранені десять людей, зокрема дитина 11 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу знищили ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:20
Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія
Сьогодні, 08:45
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 08:25
Волинянка на столітньому верстаті виткала пів кілометра різних полотен
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України
Сьогодні, 09:39
Захисники за добу знищили ще 750 окупантів Захисники за добу знищили ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:20
Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
СБУ затримала зрадника, який шукав «слабкі місця» в оборонній лінії на півночі України СБУ затримала зрадника, який шукав «слабкі місця» в оборонній лінії на півночі України
20 березень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України
Сьогодні, 09:39
 0
Захисники за добу знищили ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія
Сьогодні, 08:45
 0
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8