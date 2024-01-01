Волинянка на столітньому верстаті виткала пів кілометра різних полотен

Волинянка на столітньому верстаті виткала пів кілометра різних полотен
Марія Ярошук з села Черче вперше сіла за ткацький верстат у 16 років. Навчала основ старовинного ремесла прабабуся. Це заняття припало дівчині до душі. І ось уже понад півстоліття жінка займається улюбленою справою.

Йдеться на сторінці "Типовий Камінь-Каширськ" в інстаграмі.

Пані Марія жартує, що її обідом не годуй, дай поткати. Одразу після різдвяних свят розкладає верстат, готує нитки і гайда до роботи. Закінчує ткати перед посівною — тоді вже починаються інші селянські клопоти.

«Оцей продовгуватий предмет — глиця, куди намотуються нитки або різані смужки зі старого одягу, залежно від того, що будемо виготовляти — рушники чи доріжки, — Марія Ярошук знайомить з основами народного мистецтва. — Цівка-шпулька з нитками закладається в спеціальну коробку-човник. Дерев’яне бердо з коліщатком — деталь верстата, яка ущільнює нитку на полотні, підбиваючи її одна до одної. Підніжки — спеціальний пристрій, що приводить агрегат у рух».

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Пані Марія за своє життя виткала пів кілометра різних полотен. Старовинному верстату з ясеневої деревини, на якому працює, вже понад сотні років. Каже, в часи її молодості такі агрегати стояли у кожній хаті. Працювати на них вміли всі жінки, адже традиційно до заміжжя дівчина за допомогою мами чи бабусі мала виткати собі посаг — рушники, сорочки, рядна-покривала на ліжка, доріжки, якими застеляли лави та долівку. Хату перед великими релігійними святами теж прийнято було прикрашати виготовленими власноруч виробами. Родинне ремесло передавалось з покоління у покоління.

Нині село Черче — один із центрів побутування старовинного народного мистецтва у Камінь-Каширській громаді. Тут залишилось близько десятка ткаль. Втім, як виявилось, на Поліссі цікавляться старовинним ремеслом не лише жінки.

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«Ткати мене навчила мама, — говорить 40-річна Галина Дрейчан з сусіднього села Острівок. — Я тоді навчалась у восьмому класі. Досі люблю ткати, фантазую і вигадую різні узори. Своє захоплення народним мистецтвом передала синам. Коли були підлітками, чубились через верстат: і один хотів ткати, і другий. І в обох гарно виходило».

Зберігачем традицій ткацтва є музей історії села Черче, що діє при школі.

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Теги: Волинь, ремесло, Камінь-Каширський, Черче
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