Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 08:25
Військовослубовець з Волині Олексій Чак отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ.
Про це повідомляють у Шацькій громаді.
Захисника України Олексія Чака з села Голядин нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Документи про нагородження підписував ще Валерій Залужний.
34-річний воїн мужньо боронить нашу державу в складі 25 десантно-штурмової бригади, отримав високу нагороду за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
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Про це повідомляють у Шацькій громаді.
Захисника України Олексія Чака з села Голядин нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Документи про нагородження підписував ще Валерій Залужний.
34-річний воїн мужньо боронить нашу державу в складі 25 десантно-штурмової бригади, отримав високу нагороду за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
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