Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

Олексій Чак отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ.



Про це повідомляють у Шацькій громаді.



Захисника України Олексія Чака з села Голядин нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Документи про нагородження підписував ще Валерій Залужний.



34-річний воїн мужньо боронить нашу державу в складі 25 десантно-штурмової бригади, отримав високу нагороду за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.



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