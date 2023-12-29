Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Військовослубовець з Волині Олексій Чак отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляють у Шацькій громаді.

Захисника України Олексія Чака з села Голядин нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Документи про нагородження підписував ще Валерій Залужний.

34-річний воїн мужньо боронить нашу державу в складі 25 десантно-штурмової бригади, отримав високу нагороду за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, нагородження, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія
Сьогодні, 08:45
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 08:25
Волинянка на столітньому верстаті виткала пів кілометра різних полотен
Сьогодні, 07:32
Волинянка перемогла на всеукраїнському конкурсі паперових костюмів. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Зеленський в Авдіївці вручив орден воїну з Волині Ігорю Тимощуку Зеленський в Авдіївці вручив орден воїну з Волині Ігорю Тимощуку
29 грудень, 2023, 23:17
Військовим 14 ОМБр на передовій вручили державні та відомчі нагороди. ФОТО Військовим 14 ОМБр на передовій вручили державні та відомчі нагороди. ФОТО
25 серпень, 2023, 02:17
Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність» Вивезли більше 200 поранених: двох військових медиків волинської бригади нагородили орденом «За мужність»
21 липень, 2022, 13:24
Росіянин зі «Свободи Росії» хоче отримати посвідку на проживання у Волинській області Росіянин зі «Свободи Росії» хоче отримати посвідку на проживання у Волинській області
20 березень, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Угорщина блокуватиме використання заморожених активів рф на зброю для України
Сьогодні, 09:39
 0
Захисники за добу знищили ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
ППО збила усі 31 ракети, які вночі запустила росія
Сьогодні, 08:45
 0
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8