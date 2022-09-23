Волинянка перемогла на всеукраїнському конкурсі паперових костюмів. ФОТО

Волинянка перемогла на всеукраїнському конкурсі паперових костюмів. ФОТО
Учасниця з Волині здобула перемогу на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір».

Конкурс відбувся у місті Львові, - повідомляють у Горохівській міській раді.

За перемогу боролися 513 творчих робіт з 19 областей України.

Вихованку гуртка «Український сувенір» Горохівського ліцею №2 Олександра Білик та її керівник Лілія Органіста, вчителька трудового навчання та технологій здобули І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» у номінації «Сучасна мода - комплекти, вбрання та аксесуари, декоровані зображенням Дерева Життя».

Волинянка перемогла на всеукраїнському конкурсі паперових костюмів. ФОТО

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Теги: Волинь, конкурс, перемога, Горохів, папір
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