Волинянка перемогла на всеукраїнському конкурсі паперових костюмів. ФОТО





Конкурс відбувся у місті Львові, - повідомляють у Горохівській міській раді.



За перемогу боролися 513 творчих робіт з 19 областей України.



Вихованку гуртка «Український сувенір» Горохівського ліцею №2 Олександра Білик та її керівник Лілія Органіста, вчителька трудового навчання та технологій здобули І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» у номінації «Сучасна мода - комплекти, вбрання та аксесуари, декоровані зображенням Дерева Життя».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасниця з Волині здобула перемогу на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір».Конкурс відбувся у місті Львові, - повідомляють у Горохівській міській раді.За перемогу боролися 513 творчих робіт з 19 областей України.Вихованку гуртка «Український сувенір» Горохівського ліцею №2 Олександра Білик та її керівник Лілія Органіста, вчителька трудового навчання та технологій здобули І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» у номінації «Сучасна мода - комплекти, вбрання та аксесуари, декоровані зображенням Дерева Життя».

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