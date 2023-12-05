На Волині медики, поліція та рятувальники зарадили самогубству чоловіка
Сьогодні, 02:18
На Волині 33-річний чоловік вирішив вкорити собі віку, проте йому у цьому завадили рятувальники, медики та поліція.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
20 березня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Володимирі на вул. Луцькій чоловік 1991 року народження вирішив скоїти самогубство.
На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир, які встановили автодрабину для підйому у вікно 5-го поверху.
Тим часом інші рятувальники піднялися по сходовій клітині до вхідних дверей квартири та за допомогою шанцевого інструменту, відкрили двері під наглядом працівників поліції.
Після чого чоловіка знайшли непритомного у квартирі, де працівники екстренної медичної допомоги змогли надати допомогу чоловіку.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
20 березня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Володимирі на вул. Луцькій чоловік 1991 року народження вирішив скоїти самогубство.
На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир, які встановили автодрабину для підйому у вікно 5-го поверху.
Тим часом інші рятувальники піднялися по сходовій клітині до вхідних дверей квартири та за допомогою шанцевого інструменту, відкрили двері під наглядом працівників поліції.
Після чого чоловіка знайшли непритомного у квартирі, де працівники екстренної медичної допомоги змогли надати допомогу чоловіку.
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