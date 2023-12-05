На Волині медики, поліція та рятувальники зарадили самогубству чоловіка

На Волині медики, поліція та рятувальники зарадили самогубству чоловіка
На Волині 33-річний чоловік вирішив вкорити собі віку, проте йому у цьому завадили рятувальники, медики та поліція.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

20 березня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Володимирі на вул. Луцькій чоловік 1991 року народження вирішив скоїти самогубство.

На місце виклику прибули рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимир, які встановили автодрабину для підйому у вікно 5-го поверху.
На Волині медики, поліція та рятувальники зарадили самогубству чоловіка

Тим часом інші рятувальники піднялися по сходовій клітині до вхідних дверей квартири та за допомогою шанцевого інструменту, відкрили двері під наглядом працівників поліції.
На Волині медики, поліція та рятувальники зарадили самогубству чоловіка


Після чого чоловіка знайшли непритомного у квартирі, де працівники екстренної медичної допомоги змогли надати допомогу чоловіку.

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Теги: Волинь, Володимир, ДСНС, поліція, швидка, самогубство
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