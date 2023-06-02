Нідерланди виділять 350 млн євро на боєприпаси та безпілотники для України





Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен за підсумками вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України, передає



Йдеться про зброю класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які відправляються в Україну. Вони можуть бути скинуті винищувачами F-16.



Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості.



Нідерланди також знову відправляють раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуються там для тренувального центру для українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самих літаків, але й усіх пов'язаних з ними запчастин та боєприпасів.



Нідерланди разом з Данією і США очолюють "коаліцію ВПС" для України. 18 нідерландських літаків F-16 були надані в розпорядження Румунії для проведення навчань. Ще 24 нідерландських F-16 призначені для доставки в Україну. Частина цієї групи зараз готується до цього. Це відбувається в консультаціях з партнерами по коаліції.



Нідерланди також роблять внесок у розмірі понад 200 млн євро у сфері безпілотників. Планується придбати значну кількість безпілотників ISR (розвідка-спостереження-розвідка) і передати їх Україні. Це робиться після консультацій з іншими партнерами та українськими збройними силами.



"Ці безпілотники вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", – сказала Оллонгрен.



14 лютого стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.



Також Нідерланди оголосили про виділення 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення 800 тисяч артилерійських снарядів для України "в найкоротші терміни".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів і 200 млн євро на безпілотники для України.Про це заявила міністерка оборонин за підсумками вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони НідерландівЙдеться про зброю класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які відправляються в Україну. Вони можуть бути скинуті винищувачами F-16.Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості.Нідерланди також знову відправляють раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуються там для тренувального центру для українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самих літаків, але й усіх пов'язаних з ними запчастин та боєприпасів.Нідерланди разом з Данією і США очолюють "коаліцію ВПС" для України. 18 нідерландських літаків F-16 були надані в розпорядження Румунії для проведення навчань. Ще 24 нідерландських F-16 призначені для доставки в Україну. Частина цієї групи зараз готується до цього. Це відбувається в консультаціях з партнерами по коаліції.Нідерланди також роблять внесок у розмірі понад 200 млн євро у сфері безпілотників. Планується придбати значну кількість безпілотників ISR (розвідка-спостереження-розвідка) і передати їх Україні. Це робиться після консультацій з іншими партнерами та українськими збройними силами."Ці безпілотники вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", – сказала Оллонгрен.14 лютого стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.Також Нідерланди оголосили про виділення 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення 800 тисяч артилерійських снарядів для України "в найкоротші терміни".

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