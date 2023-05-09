Комунальники просять допомоги у містян: на Волині – серйозна аварія на каналізаційному колекторі
20 березень, 23:17
У місті Ковель на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм по вулиці Полковника Литвинюка сталася серйозна аварія.
Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Ковельводоканал".
Цим колектором стічні води надходять від всього мікрорайону "Сільмаш" до каналізаційний насосної станції по вулиці Церковній. Вік колектора більше 50 років. Він повністю відамортизований та має значні ураження верхньої частини залізобетонного трубопроводу газовою корозією. На одній з ділянок утворився провал.
Глибина залягання колектора більше 4 м, а також високий рівень грунтових вод створюють дуже складні умови виконання робіт.
Працівники підприємства вже організовували перекачування стічних вод на аварійній ділянці.
21 березня з 8:00 ранку розпочнеться виконання аварійно-відновлюваних робіт.
"Буде докладено максимум зусиль для того аби якнайшвидше виконати роботи, а також щоб наші споживачі не відчули жодних незручностей. Однак ми потребуємо також допомоги мешканців мікрорайону. А саме просимо всіх жителів вулиць Заводська, Відродження, Тараса Боровця, Полковника Литвинюка, Данила Галицького, Рудика 20.03 і 21.03 максимально обмежити скидування стічних вод у каналізаційні мережі. Це необхідно для того, аби зменшити потік стічних вод в колекторі", - йдеться у повідомленні комунальників.
Якщо не вдасться забезпечити перекачування стічних вод в обхід аварійної ділянки наявними засобами, комунальникам доведеться обмежити водопостачання всього мікрорайону.
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Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Ковельводоканал".
Цим колектором стічні води надходять від всього мікрорайону "Сільмаш" до каналізаційний насосної станції по вулиці Церковній. Вік колектора більше 50 років. Він повністю відамортизований та має значні ураження верхньої частини залізобетонного трубопроводу газовою корозією. На одній з ділянок утворився провал.
Глибина залягання колектора більше 4 м, а також високий рівень грунтових вод створюють дуже складні умови виконання робіт.
Працівники підприємства вже організовували перекачування стічних вод на аварійній ділянці.
21 березня з 8:00 ранку розпочнеться виконання аварійно-відновлюваних робіт.
"Буде докладено максимум зусиль для того аби якнайшвидше виконати роботи, а також щоб наші споживачі не відчули жодних незручностей. Однак ми потребуємо також допомоги мешканців мікрорайону. А саме просимо всіх жителів вулиць Заводська, Відродження, Тараса Боровця, Полковника Литвинюка, Данила Галицького, Рудика 20.03 і 21.03 максимально обмежити скидування стічних вод у каналізаційні мережі. Це необхідно для того, аби зменшити потік стічних вод в колекторі", - йдеться у повідомленні комунальників.
Якщо не вдасться забезпечити перекачування стічних вод в обхід аварійної ділянки наявними засобами, комунальникам доведеться обмежити водопостачання всього мікрорайону.
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