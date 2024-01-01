Росіянин зі «Свободи Росії» хоче отримати посвідку на проживання у Волинській області

Росіянин зі «Свободи Росії» хоче отримати посвідку на проживання у Волинській області
На території Локачинської лікарні просто в автомобілі місяць проживав громадянин Росії, який воював у складі легіону «Свобода Росії».

За станом здоров’я він був демобілізований, однак не може отримати посвідки на проживання в Україні, а отже й жодної соціальної допомоги. Нині чоловіка прихистила релігійна громада, - пише ВСН.

Про це під час позачергової сесії Волиньради розповів депутат Волинської обласної ради Віктор Дудечко, який звернувся до очільника Управління Державної міграційної служби у Волинської області Івана Войцешука стосовно ситуації, що склалася.

«Він воював за інтереси України, а нині не може отримати посвідки на проживання. Людина перебуває у стані відчаю. Україні він виявився непотрібний. Колив він звертається з документами у військкомат, а в нього закінчився термін паспорта, йому наші чиновники рекомендують поїхати в Росію та поновити паспорт.

Нині його сім’ю, яка залишилася у Росії, просто цькують, дочка не може продовжити навчання, бо її вигнали зі школи. Лікуватися він не може, працевлаштуватися не може, соціальних виплат він отримати не може. Взагалі нічого не може», – зауважив Віктор Дудечко.

Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад закликав підтримати запит.

«Це не поодинокий випадок, тому потрібно передбачити особливий статус для таких осіб, адже ці люди воювали за інтереси України», - підкреслив голова обласної ради Григорій Недопад.

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Теги: Волинь, війна, Україна, Свобода России
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