У Луцьку водій не пропустив пішохода на «зебрі» і його «засікли» поліцейські. ВІДЕО

В обласному центрі Волині водій-порушник моментально поплатився за те, що не дотримувався правил дорожнього руху.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.19 березня у Луцьку, на проспекті Відродження. Патрульні зупинилися напроти «зебри», щоб дати дорогу пішоходам, проте водій легковика марки ВАЗ не здійснив подібних дій згідно з ПДР: не зупинився, щоб надати перевагу пішоходам, та не скинув швидкість руху.Інспектори відразу відреагували на порушення та зупинили цей транспортний засіб. На керманича винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП."Керманичі нагадуємо. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, саме така вимога пункту 18.1 ПДР України", - йдеться у повідомленні поліції.