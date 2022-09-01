Паралімпієць-переселенець, який живе на Волині, отримав президентську стипендію

Паралімпієць-переселенець, який живе на Волині, отримав президентську стипендію
Спортсмену-переселенцю Кирилу Іванову з Луганщини, котрий оселився на Волині та представляє паралімпійську збірну області, присвоїли академічну стипендію президента України.

Про це сказано в наказі Міністерства освіти і науки № 316 від 13 березня 2024 року, - пише Суспільне.

Кирило Іванов є неодноразовим призером чемпіонатів України, виступає на кількох дистанціях з бігу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. На Волинь евакуювався 2022 року.

Нині здобуває магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю "Середня освіта. Фізична культура" в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, написав у Facebook тренер спортсмена Андрій Рожок.

Президентську стипендію чоловіку присвоїли за досягнення у сфері досліджень, розвитку та інновацій фізичної культури та спорту.

Окрім Кирила Іванова, академічні стипендії на другий семестр 2023/2024 навчального року отримали ще п'ятеро студентів: Юрій Губарик і Вероніка Михайлюк з Луцького національного технічного університету; Юлія Лоза, Ірина Магдисюк і Анна Романюк з Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Довідково: розмір академічної стипендії президента України залежно від навчального закладу становить від 2 750 до 4 400 грн на місяць.

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Теги: Волинь, переселенець, війна, стипендія, відснака, паралімпійський спорт
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