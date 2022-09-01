Паралімпієць-переселенець, який живе на Волині, отримав президентську стипендію

Кирилу Іванову з Луганщини, котрий оселився на Волині та представляє паралімпійську збірну області, присвоїли академічну стипендію президента України.



Про це сказано в наказі Міністерства освіти і науки № 316 від 13 березня 2024 року, - пише



Кирило Іванов є неодноразовим призером чемпіонатів України, виступає на кількох дистанціях з бігу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. На Волинь евакуювався 2022 року.



Нині здобуває магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю "Середня освіта. Фізична культура" в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, написав у Facebook тренер спортсмена Андрій Рожок.



Президентську стипендію чоловіку присвоїли за досягнення у сфері досліджень, розвитку та інновацій фізичної культури та спорту.



Окрім Кирила Іванова, академічні стипендії на другий семестр 2023/2024 навчального року отримали ще п'ятеро студентів: Юрій Губарик і Вероніка Михайлюк з Луцького національного технічного університету; Юлія Лоза, Ірина Магдисюк і Анна Романюк з Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Довідково: розмір академічної стипендії президента України залежно від навчального закладу становить від 2 750 до 4 400 грн на місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмену-переселенцюз Луганщини, котрий оселився на Волині та представляє паралімпійську збірну області, присвоїли академічну стипендію президента України.Про це сказано в наказі Міністерства освіти і науки № 316 від 13 березня 2024 року, - пише Суспільне. Кирило Іванов є неодноразовим призером чемпіонатів України, виступає на кількох дистанціях з бігу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. На Волинь евакуювався 2022 року.Нині здобуває магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю "Середня освіта. Фізична культура" в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, написав у Facebook тренер спортсмена Андрій Рожок.Президентську стипендію чоловіку присвоїли за досягнення у сфері досліджень, розвитку та інновацій фізичної культури та спорту.Окрім Кирила Іванова, академічні стипендії на другий семестр 2023/2024 навчального року отримали ще п'ятеро студентів: Юрій Губарик і Вероніка Михайлюк з Луцького національного технічного університету; Юлія Лоза, Ірина Магдисюк і Анна Романюк з Волинського національного університету імені Лесі Українки.розмір академічної стипендії президента України залежно від навчального закладу становить від 2 750 до 4 400 грн на місяць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію