На Волині повінь зриває посівну

через підтоплення полів аграрії не можуть вчасно розпочати посівні роботи.



Про це інформує



Начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко каже, що на Волині уже встигли посіяли понад 2 тисячі гектарів ярих зернових, зокрема, пшеницю, ячмінь та овес.



Зі слів Юрія Юрченка, сільськогосподарські угіддя цієї весни топить менше, ніж торік. Наразі під водою залишаються трохи більше 9 тисяч гектарів.



"Після спаду води ті ділянки також будуть засіяні, — зазначив начальник обласного управління агропромислового розвитку. — Проведено підживлення осінніх зернових, озимих зернових і ріпаку".



Юрій Юрченко додав, що в області прогнозується зменшення посівів кукурудзи. Натомість її місце на полях займе соя і цукровий буряк.



За даними обласного управління агропромислового розвитку, станом на березень на Волині є 600 фермерських господарств, 52 тисячі особистих селянських господарств і більше сотні великих сільських господарств.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському та Ковельському районах Волиніаграрії не можуть вчасно розпочати посівні роботи.Про це інформує Суспільне Начальник обласного управління агропромислового розвиткукаже, що на Волині уже встигли посіяли понад 2 тисячі гектарів ярих зернових, зокрема, пшеницю, ячмінь та овес.Зі слів Юрія Юрченка, сільськогосподарські угіддя цієї весни топить менше, ніж торік. Наразі під водою залишаються трохи більше 9 тисяч гектарів."Після спаду води ті ділянки також будуть засіяні, — зазначив начальник обласного управління агропромислового розвитку. — Проведено підживлення осінніх зернових, озимих зернових і ріпаку".Юрій Юрченко додав, що в області прогнозується зменшення посівів кукурудзи. Натомість її місце на полях займе соя і цукровий буряк.За даними обласного управління агропромислового розвитку, станом на березень на Волині є 600 фермерських господарств, 52 тисячі особистих селянських господарств і більше сотні великих сільських господарств.

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