Прокуратура через суд знайшла власника для укриттів у Луцьку

Прокуратура через суд знайшла власника для укриттів у Луцьку
Луцька міська рада зареєструвала право власності громади на захисні споруди лише після втручання прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У ході розгляду у суді справ за двома позовами Луцької окружної прокуратури Луцька міська рада виконала позовні вимоги прокурорів – здійснила державну реєстрацію права власності на споруди цивільного захисту.

Нагадаємо, прокурори встановили, що використання цього нерухомого майна загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень здійснюється із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності.

Бездіяльність чиновників створювала передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади.

Після звернення прокуратури до суду орган місцевого самоврядування оформив право власності на захисні споруди, в яких можуть укритися 440 осіб.

Провадження у справах закриті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: укриття, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині повінь зриває посівну
Сьогодні, 19:13
Прокуратура через суд знайшла власника для укриттів у Луцьку
Сьогодні, 18:45
День запеклих боїв: волиняни на фронті знищили чимало ворожої техніки
Сьогодні, 18:24
Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
2 роки Великої війни: укриття розраховані тільки на 40% населення Волині 2 роки Великої війни: укриття розраховані тільки на 40% населення Волині
Сьогодні, 16:23
У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців У місті на Волині працює культурне укриття для переселенців
08 лютий, 17:34
Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі
02 лютий, 18:48
У волинському ліцеї збудували укриття У волинському ліцеї збудували укриття
15 січень, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 березня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині повінь зриває посівну
Сьогодні, 19:13
 0
Прокуратура через суд знайшла власника для укриттів у Луцьку
Сьогодні, 18:45
 0
День запеклих боїв: волиняни на фронті знищили чимало ворожої техніки
Сьогодні, 18:24
 0
Депутат Тернопільської облради вимагав відкати за лікування поранених воїнів
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8