Прокуратура через суд знайшла власника для укриттів у Луцьку

Луцька міська рада зареєструвала право власності громади на захисні споруди лише після втручання прокуратури.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.У ході розгляду у суді справ за двома позовами Луцької окружної прокуратури Луцька міська рада виконала позовні вимоги прокурорів – здійснила державну реєстрацію права власності наНагадаємо, прокурори встановили, що використання цього нерухомого майна загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень здійснюється із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності.Бездіяльність чиновників створювала передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади.Після звернення прокуратури до суду орган місцевого самоврядування оформив право власності на захисні споруди, в яких можуть укритися 440 осіб.Провадження у справах закриті.