Прокуратура через суд знайшла власника для укриттів у Луцьку
Сьогодні, 18:45
Луцька міська рада зареєструвала право власності громади на захисні споруди лише після втручання прокуратури.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У ході розгляду у суді справ за двома позовами Луцької окружної прокуратури Луцька міська рада виконала позовні вимоги прокурорів – здійснила державну реєстрацію права власності на споруди цивільного захисту.
Нагадаємо, прокурори встановили, що використання цього нерухомого майна загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень здійснюється із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності.
Бездіяльність чиновників створювала передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади.
Після звернення прокуратури до суду орган місцевого самоврядування оформив право власності на захисні споруди, в яких можуть укритися 440 осіб.
Провадження у справах закриті.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
У ході розгляду у суді справ за двома позовами Луцької окружної прокуратури Луцька міська рада виконала позовні вимоги прокурорів – здійснила державну реєстрацію права власності на споруди цивільного захисту.
Нагадаємо, прокурори встановили, що використання цього нерухомого майна загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень здійснюється із порушенням вимог чинного законодавства – без державної реєстрації права власності.
Бездіяльність чиновників створювала передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади.
Після звернення прокуратури до суду орган місцевого самоврядування оформив право власності на захисні споруди, в яких можуть укритися 440 осіб.
Провадження у справах закриті.
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