Ремонтував укриття у 5 освітніх закладах: волинського підприємця підозрюють у заволодінні коштами

Ремонтував укриття у 5 освітніх закладах: волинського підприємця підозрюють у заволодінні коштами
Підприємцю на Волині повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами на ремонті укриттів.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури волинському підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну суб'єкт господарювання, згідно з договорами, укладеними із однією з міських рад Луцького району, виконував роботи з ремонту укриттів у п'яти освітніх закладах.

При цьому він вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та їхню вартість.

На підставі підроблених документів на рахунки підприємця було зайво перераховано понад 170 тисяч гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Волинський підприємець, прокуратура, підозра, кошти
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