На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію
Сьогодні, 10:36
Волинянин, який збував наркотики у виправну колонію, постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 46-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, судимий уже за крадіжки і грабежі чоловік, який у травні 2022 року звільнився з місць несвободи, 07 вересня 2023 року перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренорфіном та канабісом.
Одразу після цього його затримали працівники установи.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 46-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, судимий уже за крадіжки і грабежі чоловік, який у травні 2022 року звільнився з місць несвободи, 07 вересня 2023 року перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренорфіном та канабісом.
Одразу після цього його затримали працівники установи.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Медичне крісло: поєднання функціональності та ергономіки*
Сьогодні, 10:45
На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію
Сьогодні, 10:36
На Волинь «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Маняк
Сьогодні, 10:13
Ремонтував укриття у 5 освітніх закладах: волинського підприємця підозрюють у заволодінні коштами
Сьогодні, 10:00
Українська армія знищила ще понад 1000 окупантів за добу
Сьогодні, 09:45