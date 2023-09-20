На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію

Волинянин, який збував наркотики у виправну колонію, постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 46-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).За даними слідства, судимий уже за крадіжки і грабежі чоловік, який у травні 2022 року звільнився з місць несвободи, 07 вересня 2023 року перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренорфіном та канабісом.Одразу після цього його затримали працівники установи.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.