На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію

На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію
Волинянин, який збував наркотики у виправну колонію, постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 46-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, судимий уже за крадіжки і грабежі чоловік, який у травні 2022 року звільнився з місць несвободи, 07 вересня 2023 року перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренорфіном та канабісом.

Одразу після цього його затримали працівники установи.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

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Теги: Волинь, колонія, наркотики
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