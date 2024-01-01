На Волинь «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Маняк

Ігор Маняк.



Про це



"Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Маняка Ігоря очікуємо сьогодні, 21 лютого, в першій половині дня! Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі - піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Конюхи, де проживав Воїн.



Про годину прибуття повідомимо заздалегідь! Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 лютого, на Волинь «На щиті» повертається Герой з ВолиніПро це повідомили у Локачинській громаді."Прибуття скорботного кортежу із тіломочікуємо сьогодні, 21 лютого, в першій половині дня! Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі - піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Конюхи, де проживав Воїн.Про годину прибуття повідомимо заздалегідь! Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.

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