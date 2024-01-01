На Волинь «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Маняк
Сьогодні, 10:13
Сьогодні, 21 лютого, на Волинь «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Маняк.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Маняка Ігоря очікуємо сьогодні, 21 лютого, в першій половині дня! Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі - піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Конюхи, де проживав Воїн.
Про годину прибуття повідомимо заздалегідь! Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Героя Маняка Ігоря очікуємо сьогодні, 21 лютого, в першій половині дня! Зустріч біля блокпоста на в'їзді в Локачі із сторони Крухинич. Далі - піша хода по вулиці Миру - Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Конюхи, де проживав Воїн.
Про годину прибуття повідомимо заздалегідь! Закликаємо локачан і жителів сіл по маршруту слідування кортежу вийти та віддати останню шану Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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