Довічне ув’язнення загрожує 34-річній харків’янці, яка наводила ракети на житлові будинки міста





Про це



Служба безпеки викрила ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по цивільній інфраструктурі Харкова.

За її наведенням 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста.



Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення.



Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця «прильотів» для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб.



Співробітники СБУ затримали зловмисницю «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська.



У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами.



Як встановило розслідування, фігуранткою є 34-річна харків’янка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них «аванс» за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.



Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони.

Крім того вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.



Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру власного телефону.



Для конспірації спілкування з агресором фігурантка щоденно видаляла «звіти», які відправляла до рф.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки викрила ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по цивільній інфраструктурі Харкова.За її наведенням 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста.Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення.Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця «прильотів» для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб.Співробітники СБУ затримали зловмисницю «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська.У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами.Як встановило розслідування, фігуранткою є 34-річна харків’янка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них «аванс» за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони.Крім того вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.Щоб зібрати інформацію, зрадниця пішки обходила територію міста та фіксувала українські об’єкти на камеру власного телефону.Для конспірації спілкування з агресором фігурантка щоденно видаляла «звіти», які відправляла до рф.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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