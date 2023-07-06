Якщо Україна не вистоїть, то «доведеться зупиняти не вантажівки, а російські танки». ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ ЛУЦЬКРАДИ

Депутати Луцької міської ради звернулися до керівників, депутатів та мешканців міст-побратимів Республіки Польща.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 21 лютого, під час чергової 56-ї сесії міської ради обранці громади одноголосно підтримали звернення до керівників, депутатів та мешканців міст-побратимів Республіки Польща: Білосток, Жешув, Замость, Люблін, Ольштин, Торунь, Хелм.Депутат міської радизазначив, що через протести поляків Україна в цілому та Луцька громада, зокрема, невчасно отримують гуманітарну та військову допомогу. Державний та місцевий бюджети недоотримують податки та збори, які потім йдуть на фінансування Сил оборони України."Ми, депутати Луцької міської ради, висловлюємо щиру подяку польському народові, керівництву та мешканцям міст-побратимів Луцька у Республіці Польща за підтримку в нелегкі часи повномасштабної збройної агресії та вторгнення Російської Федерації в Україну.Ми дякуємо за надану військову допомогу нашій державі, фінансову та гуманітарну допомогу нашому місту та країні, дякуємо за прихисток на території Польщі, наданий українцям, які тікали від війни. Польський народ став прикладом гуманності та добросердечності для усього світу.Усі українці працюють на перемогу, яку очікує уся європейська демократична спільнота. Зокрема і наші аграрії, які збирають зерно на замінованих росіянами полях. Тому дуже болючими для нас є блокування кордонів між нашими країнами. Нам боляче бачити як нищиться наше зерно, зібране під ракетними атаками, ціною людського життя.Ми розуміємо з якими викликами стикаються польські аграрії та перевізники через збройну агресію Росії в Україні та її наслідки. Проте, ми переконані, що ці проблеми можна вирішити шляхом міжурядових переговорів на дипломатичному рівні, а не через блокування кордону, яке шкодять не лише українцям, а й самим полякам.Зараз склалася така ситуація, що Україна не має власного авіасполучення. Морські перевезення знизилася в рази через атаки російськими ракетами на українські морські порти та небезпеку морських перевезень. Єдиним вікном для торгівлі зі світом залишається західний кордон України, через який здійснюється більшість пасажирських і вантажних перевезень.Через кордон між нашими країнами їдуть не лише товари, а й зброя та гуманітарна допомога. Кожен день затримки в доставці цієї допомоги – це сотні вбитих українців, які її не отримали вчасно.Заблокований кордон – це мільярдні збитки для нашої економіки, яка працює на оборону. Кожна недоотримана гривня українською економікою – це відсутність потрібного озброєння у нашого захисника на фронті.Донести до мешканців своїх громад наше прохання не блокувати кордони між нашими державами, поки Україна відстоює свою незалежність та цінності європейського демократичного суспільства.Звернутися в профільні асоціації польських фермерів та перевізників з проханням припинити блокування українського кордону та почати пошук компромісних рішень через переговори.Звернутися до Уряду Польщі та Європейської Комісії з проханням пришвидшити врегулювання цієї ситуації.Росія – наш спільний ворог. Українці і поляки – по одну сторону барикад. І якщо Україна не зможе захищатися сьогодні, то завтра полякам доведеться зупиняти на своєму кордоні не українські вантажівки, а російські танки.Сподіваємося на ваше розуміння та підтримку", - йдеться у тексті звернення.Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині".Українські перевізники розпочали акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".