На перехресті на Волині не розминулися два авто
Сьогодні, 11:14
У Володимирі на Волині сьогодні, 21 лютого, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Про це пише Буг.
Зі слів очевидців, автопригода трапилася у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.
Зіштовхнулися автомобілі Форд та ВАЗ. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює поліція. Деталі згодом.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.
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Про це пише Буг.
Зі слів очевидців, автопригода трапилася у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.
Зіштовхнулися автомобілі Форд та ВАЗ. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює поліція. Деталі згодом.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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