На перехресті на Волині не розминулися два авто





Про це пише



Зі слів очевидців, автопригода трапилася у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.



Зіштовхнулися автомобілі Форд та ВАЗ. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



На місці працює поліція. Деталі згодом.



Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Волині сьогодні, 21 лютого, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.Про це пише Буг Зі слів очевидців, автопригода трапилася у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.Зіштовхнулися автомобілі Форд та ВАЗ. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.На місці працює поліція. Деталі згодом.Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого,

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