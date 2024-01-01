На перехресті на Волині не розминулися два авто

На перехресті на Волині не розминулися два авто
У Володимирі на Волині сьогодні, 21 лютого, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Про це пише Буг.

Зі слів очевидців, автопригода трапилася у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.

Зіштовхнулися автомобілі Форд та ВАЗ. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На перехресті на Волині не розминулися два авто

На місці працює поліція. Деталі згодом.
На перехресті на Волині не розминулися два авто

Нагадаємо, на проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.

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Теги: ДТП, Волинь
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