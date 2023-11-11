Відхід українських сил від Авдіївки значною мірою відбувся через брак зброї, – радник Байдена

Українські війська відійшли від Авдіївки значною мірою через брак зброї, який пов'язаний із бездіяльністю Конгресу.



Про це радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу в Білому домі, пише



"На вихідних, як ви всі бачили, українські війська були змушені відступити з Авдіївки, міста на сході України, де вони воювали з росією протягом багатьох місяців, забезпечивши путіну його першу помітну бойову перемогу за рік. Це сталося значною мірою тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу", – сказав він.



Салліван пояснив, що Сили оборони не мали боєприпасів, необхідних для зупинки російського наступу.



Білий дім закликає Конгрес терміново ухвалити законопроєкт про національну безпеку та надати життєво важливу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати захищатися від ворога. Законопроєкт просуває основні інтереси національної безпеки Америки, наголосив радник Байдена.



По-перше, він дозволить США продовжувати підтримувати народ України разом із союзниками та партнерами, і надсилати їм зброю, якої вона вкрай потребує.



"Ця зброя, яку ми відправляємо в Україну, виготовляється в Америці, американськими робітниками в 40 штатах нашої країни. Американські робітники виробляють Javelin в Алабамі та Арізоні; танки в Огайо; броньована і тактична техніка в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсіні; Ракети HIMARS в Арканзасі; артилерійські боєприпаси в Пенсільванії і Техасі; і ракети в Західній Вірджинії – це лише деякі з них", – сказав він.



Законопроєкт продовжує важливі інвестиції в оборонно-промислову базу США, розширення виробництва, відродження промислової бази підводних човнів і підтримку робочих місць по всій країні, одночасно покращуючи власну військову готовність Штатів завдяки розширеній оборонно-промисловій базі.



Також у стратегічних інтересах національної безпеки США – допомогти Україні протистояти жорстокому та жорстокому вторгненню Путіна. Салліван наголосив, що якщо диктатора не зупинити, він йтиме далі, і "ціна для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та в інших країнах світу".



Радник Байдена додав, що законопроєкт стосується не лише України. Він допоможе Ізраїлю захистити себе від терористів ХАМАСу та поповнити ізраїльську протиповітряну оборону.



Цей закон також забезпечить ресурси для військ США на Близькому Сході, які зіткнулися з нападами на них з боку підтримуваних Іраном бойовиків, а також допоможе МВС США, які захищають міжнародну торгівлю в Червоному морі від постійних нападів хуситів.



Законопроєкт передбачає надання життєво необхідної гуманітарної допомоги вразливим людям, які постраждали від конфліктів у всьому світі. Це мільйони українців, які були переміщені через загарбницьку війну росії, а також конфлікти в Судані та Нагірному Карабасі.



Він також підтримає нагальні потреби понад 2 мільйонів палестинських цивільних у Газі, "більшість з яких не має нічого спільного з ХАМАС і гостро страждає внаслідок цього конфлікту". Ззаконопроект також збільшує підтримку американських союзників і партнерів в Азії на тлі стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою та загроз з боку дедалі агресивнішої Північної Кореї.



Що відбувається з допомогою Україні



Американський Конгрес із грудня не може ухвалити додаткове фінансування військових потреб України. Спочатку республіканці блокували великий законопроєкт, що включав кошти на підтримку України, Ізраїлю, Тайваню та посилення власного південного кордону. Вони вимагали від демократів і президента Джо Байдена посилити міграційну політику.



Потім республіканці заблокували ще одну спробу надати Україні допомогу, після чого у Конгресі створили окремий законопроєкт, що передбачав лише фінансування країн, але не міграційну політику. Цей документ пройшов слухання в Сенаті, але спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.



Раніше березня за документ не голосуватимуть.



Окрім того, є ще один альтернативний законопроєкт, що передбачає допомогу Україні в розмірі $47 млрд.



Затримка військової допомоги вже призвела до важких і болючих наслідків. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї.



Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден.



Посол США в Україні Бріджит Брінк учора наголосила, що "плану Б" щодо підтримки України не існує. Вона "на 1000% впевнена", що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! значною мірою через брак зброї, який пов'язаний із бездіяльністю Конгресу.Про це радник президента СШАз питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу в Білому домі, пише LB.ua "На вихідних, як ви всі бачили, українські війська були змушені відступити з Авдіївки, міста на сході України, де вони воювали з росією протягом багатьох місяців, забезпечивши путіну його першу помітну бойову перемогу за рік. Це сталося значною мірою тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу", – сказав він.Салліван пояснив, що Сили оборони не мали боєприпасів, необхідних для зупинки російського наступу.Білий дім закликає Конгрес терміново ухвалити законопроєкт про національну безпеку та надати життєво важливу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати захищатися від ворога. Законопроєкт просуває основні інтереси національної безпеки Америки, наголосив радник Байдена.По-перше, він дозволить США продовжувати підтримувати народ України разом із союзниками та партнерами, і надсилати їм зброю, якої вона вкрай потребує."Ця зброя, яку ми відправляємо в Україну, виготовляється в Америці, американськими робітниками в 40 штатах нашої країни. Американські робітники виробляють Javelin в Алабамі та Арізоні; танки в Огайо; броньована і тактична техніка в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсіні; Ракети HIMARS в Арканзасі; артилерійські боєприпаси в Пенсільванії і Техасі; і ракети в Західній Вірджинії – це лише деякі з них", – сказав він.Законопроєкт продовжує важливі інвестиції в оборонно-промислову базу США, розширення виробництва, відродження промислової бази підводних човнів і підтримку робочих місць по всій країні, одночасно покращуючи власну військову готовність Штатів завдяки розширеній оборонно-промисловій базі.Також у стратегічних інтересах національної безпеки США – допомогти Україні протистояти жорстокому та жорстокому вторгненню Путіна. Салліван наголосив, що якщо диктатора не зупинити, він йтиме далі, і "ціна для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та в інших країнах світу".Радник Байдена додав, що законопроєкт стосується не лише України. Він допоможе Ізраїлю захистити себе від терористів ХАМАСу та поповнити ізраїльську протиповітряну оборону.Цей закон також забезпечить ресурси для військ США на Близькому Сході, які зіткнулися з нападами на них з боку підтримуваних Іраном бойовиків, а також допоможе МВС США, які захищають міжнародну торгівлю в Червоному морі від постійних нападів хуситів.Законопроєкт передбачає надання життєво необхідної гуманітарної допомоги вразливим людям, які постраждали від конфліктів у всьому світі. Це мільйони українців, які були переміщені через загарбницьку війну росії, а також конфлікти в Судані та Нагірному Карабасі.Він також підтримає нагальні потреби понад 2 мільйонів палестинських цивільних у Газі, "більшість з яких не має нічого спільного з ХАМАС і гостро страждає внаслідок цього конфлікту". Ззаконопроект також збільшує підтримку американських союзників і партнерів в Азії на тлі стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою та загроз з боку дедалі агресивнішої Північної Кореї.Американський Конгрес із грудня не може ухвалити додаткове фінансування військових потреб України. Спочатку республіканці блокували великий законопроєкт, що включав кошти на підтримку України, Ізраїлю, Тайваню та посилення власного південного кордону. Вони вимагали від демократів і президентапосилити міграційну політику.Потім республіканці заблокували ще одну спробу надати Україні допомогу, після чого у Конгресі створили окремий законопроєкт, що передбачав лише фінансування країн, але не міграційну політику. Цей документ пройшов слухання в Сенаті, але спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.Раніше березня за документ не голосуватимуть.Окрім того, є ще один альтернативний законопроєкт, що передбачає допомогу Україні в розмірі $47 млрд.Затримка військової допомоги вже призвела до важких і болючих наслідків. Президент, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї.Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден.Посол США в Україніучора наголосила, що "плану Б" щодо підтримки України не існує. Вона "на 1000% впевнена", що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися".

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