Волинянин через місяць після звільнення з колонії пограбував жінку
Сьогодні, 11:53
Вчинив новий злочин через місяць після звільнення з колонії – волинянина взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 37-річному жителю села Підкормілля Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).
Слідство встановило, що шість разів судимий до цього чоловік, звільнившись у січні цього року з місць позбавлення волі, одразу скоїв новий злочин.
Увечері 16 лютого 2024 року він викрав у односельчанки гаманець із майже 49 тисячами гривень.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 37-річному жителю села Підкормілля Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).
Слідство встановило, що шість разів судимий до цього чоловік, звільнившись у січні цього року з місць позбавлення волі, одразу скоїв новий злочин.
Увечері 16 лютого 2024 року він викрав у односельчанки гаманець із майже 49 тисячами гривень.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Соцопитування: українці готові терпіти війну «скільки треба»
Сьогодні, 12:15
Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів, – BBC
Сьогодні, 12:00
Волинянин через місяць після звільнення з колонії пограбував жінку
Сьогодні, 11:53
На Волині поховали полеглого Захисника Сергія Гальома
Сьогодні, 11:48
Відхід українських сил від Авдіївки значною мірою відбувся через брак зброї, – радник Байдена
Сьогодні, 11:35