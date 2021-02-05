Волинянин через місяць після звільнення з колонії пограбував жінку

Волинянин через місяць після звільнення з колонії пограбував жінку
Вчинив новий злочин через місяць після звільнення з колонії – волинянина взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 37-річному жителю села Підкормілля Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).

Слідство встановило, що шість разів судимий до цього чоловік, звільнившись у січні цього року з місць позбавлення волі, одразу скоїв новий злочин.

Увечері 16 лютого 2024 року він викрав у односельчанки гаманець із майже 49 тисячами гривень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Волинянин, злочин, колонія
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