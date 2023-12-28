Соцопитування: українці готові терпіти війну «скільки треба»
Сьогодні, 12:15
Майже три чверті українців переконують, що ладні витерпіти війну «скільки буде треба для Перемоги».
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого, пише Українська правда.
Крім того, 3% готові терпіти війну ще пів року і 18% почувають у собі сили на декілька місяців.
Соціологи зазначають, що з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%. І такі настрої спостерігають у всіх регіонах.
"Хоча після майже двох років широкомасштабного вторгнення ми спостерігаємо деяке зниження віри в перемогу України, але попри все абсолютна більшість українців продовжують зберігати оптимізм. Так, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно були переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому", - стверджують у КМІС
Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).
Соціологи підкреслюють, що у всіх регіонах не менше 80% вірять у перемогу України і, зокрема, не менше 57% безумовно переконані в цьому.
Водночас в оцінках поточного ситуації на фронті опитані більш стримані.
На запитання, на чию користь зараз складається ситуація на полі бою, 24% відповіли, що на користь України, 15% – на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація на полі бою не складається на користь жодної із сторін.
Мешканці різних регіонів мають досить подібні погляди на ситуацію на полі бою, наголосили у КМІС.
Довідково:
Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.
Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.
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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого, пише Українська правда.
Крім того, 3% готові терпіти війну ще пів року і 18% почувають у собі сили на декілька місяців.
Соціологи зазначають, що з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%. І такі настрої спостерігають у всіх регіонах.
"Хоча після майже двох років широкомасштабного вторгнення ми спостерігаємо деяке зниження віри в перемогу України, але попри все абсолютна більшість українців продовжують зберігати оптимізм. Так, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно були переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому", - стверджують у КМІС
Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).
Соціологи підкреслюють, що у всіх регіонах не менше 80% вірять у перемогу України і, зокрема, не менше 57% безумовно переконані в цьому.
Водночас в оцінках поточного ситуації на фронті опитані більш стримані.
На запитання, на чию користь зараз складається ситуація на полі бою, 24% відповіли, що на користь України, 15% – на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація на полі бою не складається на користь жодної із сторін.
Мешканці різних регіонів мають досить подібні погляди на ситуацію на полі бою, наголосили у КМІС.
Довідково:
Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.
Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.
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