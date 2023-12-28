Соцопитування: українці готові терпіти війну «скільки треба»

Майже три чверті українців переконують, що ладні витерпіти війну «скільки буде треба для Перемоги».Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого, пише Українська правда.Крім того, 3% готові терпіти війну ще пів року і 18% почувають у собі сили на декілька місяців.Соціологи зазначають, що з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%. І такі настрої спостерігають у всіх регіонах."Хоча після майже двох років широкомасштабного вторгнення ми спостерігаємо деяке зниження віри в перемогу України, але попри все абсолютна більшість українців. Так, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно були переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому", - стверджують у КМІСНаразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).Соціологи підкреслюють, що у всіх регіонах не менше 80% вірять у перемогу України і, зокрема, не менше 57% безумовно переконані в цьому.Водночас в оцінках поточного ситуації на фронті опитані більш стримані.На запитання, на чию користь зараз складається ситуація на полі бою, 24% відповіли, що на користь України, 15% – на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація на полі бою не складається на користь жодної із сторін.Мешканці різних регіонів мають досить подібні погляди на ситуацію на полі бою, наголосили у КМІС.