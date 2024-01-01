Завтра повертається назавжди додому Герой з Волині Олександр Грицюк, який помер у російському полоні

Олександр Грицюк.



Про це



"В четвер, 22 лютого, о 10:00 кортеж з загиблим героєм виїжджає з вул. Стефаника, м. Луцьк. 10:30 - зустріч біля дубка. Маршрут:

вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська -Дорошенка - Свободи - Космонавтів (до рідної домівки). 11:15 - формується колона і піша хода.



Маршрут:



вул. Космонавтів - Паркова - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Володимирська (до церкви)



Піша хода:



вул. Володимирська - Соборності - Степана Бандери (біля лісового господарства сідаємо у транспорт і їдемо на кладовище).

Поховання героя відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.



Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою Грицюку Олександру, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 лютого повертається назавжди додому Герой з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."В четвер, 22 лютого, о 10:00 кортежвиїжджає з вул. Стефаника, м. Луцьк. 10:30 - зустріч біля дубка.вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська -Дорошенка - Свободи - Космонавтів (до рідної домівки). 11:15 - формується колона і піша хода.вул. Космонавтів - Паркова - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Володимирська (до церкви)вул. Володимирська - Соборності - Степана Бандери (біля лісового господарства сідаємо у транспорт і їдемо на кладовище).Поховання героя відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою Грицюку Олександру, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію