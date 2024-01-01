Завтра повертається назавжди додому Герой з Волині Олександр Грицюк, який помер у російському полоні

Завтра повертається назавжди додому Герой з Волині Олександр Грицюк, який помер у російському полоні
22 лютого повертається назавжди додому Герой з Волині Олександр Грицюк.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"В четвер, 22 лютого, о 10:00 кортеж з загиблим героєм виїжджає з вул. Стефаника, м. Луцьк. 10:30 - зустріч біля дубка. Маршрут:
вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська -Дорошенка - Свободи - Космонавтів (до рідної домівки). 11:15 - формується колона і піша хода.

Маршрут:

вул. Космонавтів - Паркова - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Володимирська (до церкви)

Піша хода:

вул. Володимирська - Соборності - Степана Бандери (біля лісового господарства сідаємо у транспорт і їдемо на кладовище).
Поховання героя відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.

Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою Грицюку Олександру, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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