У місті на Волині спіймали 33-річну п'янючу керманичку без прав

У місті на Волині спіймали 33-річну п'янючу керманичку без прав
Ніколи не отримувала посвідчення водія, але сіла за кермо напідпитку: у Ковелі патрульні виявили водійку-порушницю.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталося це на вихідних, що минули. Поліцейські зупинили транспортний засіб Renault за порушення ПДР: його 33-річна керманичка під час руху не користувалася пасивним ременем безпеки. Патрульними було встановлено, що жінка також не має права керувати автомобілем, адже ніколи не отримувала водійське посвідчення. Крім того, вона не пред’явила інспекторам реєстраційний документ на транспортний засіб.

Під час спілкування із водійкою патрульні виявили у неї ознаки алкогольного спʼяніння. Жінка погодилася пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,93 проміле, що перевищує максимально допустиму норму майже у 15 разів.

На громадянку склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Волинь, Ковель, водійка
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