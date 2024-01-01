Блокаду на «Устилузі» послабили

блокування руху на пункті пропуску «Устилуг-Зосин» на Волині.



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Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, нині через Устилуг без перепон знову пропускають усі легкові автомобілі. До цього польські фермери ввели обмеження і з 16:00 вчора, 20 лютого, пропускали лише по 5 авто кожні пів години.



"Орієнтовно о 22:00 польські колеги поінформували нас про відновлення руху легкових авто і автобусів. Черги наразі немає. Щодо вантажівок, то зараз за годину пропускають 1 вантажний автомобіль на виїзд з України і 3 на в’їзд", — зазначила Маргарита Вершиніна.



Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, станом на ранок 21 лютого на в'їзд в Україну перед шістьма пунктами пропуску загалом очікують орієнтовно 2 500 вантажівок.



На пунктах пропуску "Шегині" та "Ягодин" наразі польські фермери взагалі не пропускають вантажний транспорт, який слідує з України в бік Польщі.



У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.



Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.



Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.



12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосин-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".



15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".



Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські страйкарі послабилина Волині.Про це пише Суспільне Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону, нині через Устилуг без перепон знову пропускають усі легкові автомобілі. До цього польські фермери ввели обмеження і з 16:00 вчора, 20 лютого, пропускали лише по 5 авто кожні пів години."Орієнтовно о 22:00 польські колеги поінформували нас про відновлення руху легкових авто і автобусів. Черги наразі немає. Щодо вантажівок, то зараз за годину пропускають 1 вантажний автомобіль на виїзд з України і 3 на в’їзд", — зазначила Маргарита Вершиніна.Як розповів речник Державної прикордонної служби України, станом на ранок 21 лютого на в'їзд в Україну перед шістьма пунктами пропуску загалом очікують орієнтовно 2 500 вантажівок.На пунктах пропуску "Шегині" та "Ягодин" наразі польські фермери взагалі не пропускають вантажний транспорт, який слідує з України в бік Польщі.У Польщі фермери 9 лютого. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палатзаявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

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