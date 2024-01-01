На «Устилузі» польські фермери обіцяють пропускати по 5 авто щогодини

заблокували кордон з Україною, обіцяють щогодини пропускати через волинський пункт пропуску «Устилуг-Зосин» лише 5 автівок.



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До цього впродовж чотирьох годин із польського боку кордону діяла повна блокада, розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



"Щодо вантажних автомобілів: один вантажний автомобіль слідуватиме на виїзд з України й три вантажні пропускатимуть на в’їзд в Україну в годину. На рух автобусів протест не впливатиме і здійснюватиметься у звичному режимі", — сказала речниця.



Зі слів Маргарити Вершиніної, з українського боку кордону на "Устилузі" черг легкових автівок наразі немає, на виїзд очікують до 10 автомобілів.



Триває польська блокада також на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Як розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, польські протестувальники вже третій день не пропускають на в’їзд до Польщі жодного українського вантажу. Каже: 20 лютого до 19:00 учасники акції протесту блокуватимуть рух вантажівок в обох напрямках.



Через "Ягодин" з 9:00 до 12:00, зазначила Валентина Черниш, в'їхало сім транспортних засобів, на виїзд — жодного.



"Це триватиме до сьогоднішнього вечора, а далі побачать по ситуації. Залізничні пункти пропуску в межах Волинської області працюють в штатному режимі", — додала речниця Волинської митниці.



У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.



Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.



Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.



12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".



15 лютого біля МПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські протестувальники, які, обіцяють щогодини пропускати через волинський пункт пропуску «Устилуг-Зосин» лише 5 автівок.Про це пише Суспільне До цього впродовж чотирьох годин із польського боку кордону діяла повна блокада, розповіла речниця Волинського прикордонного загону"Щодо вантажних автомобілів: один вантажний автомобіль слідуватиме на виїзд з України й три вантажні пропускатимуть на в’їзд в Україну в годину. На рух автобусів протест не впливатиме і здійснюватиметься у звичному режимі", — сказала речниця.Зі слів Маргарити Вершиніної, з українського боку кордону на "Устилузі" черг легкових автівок наразі немає, на виїзд очікують до 10 автомобілів.Триває польська блокада також на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Як розповіла речниця Волинської митниці, польські протестувальники вже третій день не пропускають на в’їзд до Польщі жодного українського вантажу. Каже: 20 лютого до 19:00 учасники акції протесту блокуватимуть рух вантажівок в обох напрямках.Через "Ягодин" з 9:00 до 12:00, зазначила Валентина Черниш, в'їхало сім транспортних засобів, на виїзд — жодного."Це триватиме до сьогоднішнього вечора, а далі побачать по ситуації. Залізничні пункти пропуску в межах Волинської області працюють в штатному режимі", — додала речниця Волинської митниці.У Польщі фермери 9 лютого. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".15 лютого біля МПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз.

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