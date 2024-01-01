Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів

Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів
Із Луцька завтра, 21 лютого, до бійців Збройних сил України на фронт попрямує чимала партія допомоги.

Про це в телеграмі повідомив луцький мер Ігор Поліщук.

«Підготували чергову велику партію допомоги на суму близько 30 млн грн для наших військових, яка вже завтра буде відправлена в зону ведення бойових дій», - зазначив Поліщук.
Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів

Зокрема мова йде про: 193 штуки Mavic 3, 3 FMC, Pro, 3T, 3E, 5 штук Matrice 30T, 20 зарядних станцій Ecoflow, 20 Stralink’ів, тепловізори, засоби РЕБ, обігріваючі устілки, інструмент та багато іншого.
Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів

Основна частина цього відправляється в:

110 ОМБр
3 ОШБр
100 ОБр
53 бат 100 ОБр
14 ОМБр
67 ОМБр
63 ОМБр
95 ОМБр
115 ОМБр
417 бат
4 БрОП НГУ
Інші бригади та військові підрозділи
Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів
Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів
Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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