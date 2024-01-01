Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів
Сьогодні, 18:23
Із Луцька завтра, 21 лютого, до бійців Збройних сил України на фронт попрямує чимала партія допомоги.
Про це в телеграмі повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
«Підготували чергову велику партію допомоги на суму близько 30 млн грн для наших військових, яка вже завтра буде відправлена в зону ведення бойових дій», - зазначив Поліщук.
Зокрема мова йде про: 193 штуки Mavic 3, 3 FMC, Pro, 3T, 3E, 5 штук Matrice 30T, 20 зарядних станцій Ecoflow, 20 Stralink’ів, тепловізори, засоби РЕБ, обігріваючі устілки, інструмент та багато іншого.
Основна частина цього відправляється в:
110 ОМБр
3 ОШБр
100 ОБр
53 бат 100 ОБр
14 ОМБр
67 ОМБр
63 ОМБр
95 ОМБр
115 ОМБр
417 бат
4 БрОП НГУ
Інші бригади та військові підрозділи
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Про це в телеграмі повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
«Підготували чергову велику партію допомоги на суму близько 30 млн грн для наших військових, яка вже завтра буде відправлена в зону ведення бойових дій», - зазначив Поліщук.
Зокрема мова йде про: 193 штуки Mavic 3, 3 FMC, Pro, 3T, 3E, 5 штук Matrice 30T, 20 зарядних станцій Ecoflow, 20 Stralink’ів, тепловізори, засоби РЕБ, обігріваючі устілки, інструмент та багато іншого.
Основна частина цього відправляється в:
110 ОМБр
3 ОШБр
100 ОБр
53 бат 100 ОБр
14 ОМБр
67 ОМБр
63 ОМБр
95 ОМБр
115 ОМБр
417 бат
4 БрОП НГУ
Інші бригади та військові підрозділи
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