Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів





Про це в телеграмі повідомив луцький мер Ігор Поліщук.



«Підготували чергову велику партію допомоги на суму близько 30 млн грн для наших військових, яка вже завтра буде відправлена в зону ведення бойових дій», - зазначив Поліщук.



Зокрема мова йде про: 193 штуки Mavic 3, 3 FMC, Pro, 3T, 3E, 5 штук Matrice 30T, 20 зарядних станцій Ecoflow, 20 Stralink’ів, тепловізори, засоби РЕБ, обігріваючі устілки, інструмент та багато іншого.



Основна частина цього відправляється в:



110 ОМБр

3 ОШБр

100 ОБр

53 бат 100 ОБр

14 ОМБр

67 ОМБр

63 ОМБр

95 ОМБр

115 ОМБр

417 бат

4 БрОП НГУ

Інші бригади та військові підрозділи



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Луцька завтра, 21 лютого, до бійців Збройних сил України на фронт попрямує чимала партія допомоги.Про це в телеграмі повідомив луцький мер«Підготували чергову великуна суму близько 30 млн грн для наших військових, яка вже завтра буде відправлена в зону ведення бойових дій», - зазначив Поліщук.Зокрема мова йде про: 193 штуки Mavic 3, 3 FMC, Pro, 3T, 3E, 5 штук Matrice 30T, 20 зарядних станцій Ecoflow, 20 Stralink’ів, тепловізори, засоби РЕБ, обігріваючі устілки, інструмент та багато іншого.Основна частина цього відправляється в:

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