З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Сьогодні, 19:20
Нововолинськ очолив «рейтинг» громад Волині за кількістю придбаних оптичних приладів для ЗСУ.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року виконавчий комітет Нововолинської міської ради закупив 51 оптичний прилад для військових. Загальна сума – 3 мільйони 238 тисяч гривень.
«За рейтингом Громадського моніторингу України Нововолинськ посів перше місце у Волинській області за кількістю придбаних приладів. А в загальнодержавному рейтингу – 19 місце», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року виконавчий комітет Нововолинської міської ради закупив 51 оптичний прилад для військових. Загальна сума – 3 мільйони 238 тисяч гривень.
«За рейтингом Громадського моніторингу України Нововолинськ посів перше місце у Волинській області за кількістю придбаних приладів. А в загальнодержавному рейтингу – 19 місце», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень.
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