З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ





Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року виконавчий комітет Нововолинської міської ради закупив 51 оптичний прилад для військових. Загальна сума – 3 мільйони 238 тисяч гривень.



«За рейтингом Громадського моніторингу України Нововолинськ посів перше місце у Волинській області за кількістю придбаних приладів. А в загальнодержавному рейтингу – 19 місце», - зазначив мер Нововолинська.



Нагадаємо, під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинськ очолив «рейтинг» громад Волині за кількістю придбаних оптичних приладів для ЗСУ.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаВід початку повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року виконавчий комітет Нововолинської міської ради закупив 51 оптичний прилад для військових. Загальна сума – 3 мільйони 238 тисяч гривень.«За рейтингом Громадського моніторингу України Нововолинськ посів перше місце у Волинській області за кількістю придбаних приладів. А в загальнодержавному рейтингу – 19 місце», - зазначив мер Нововолинська.Нагадаємо, під час ярмарків на допомогу ЗСУ

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