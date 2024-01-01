З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ

З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Нововолинськ очолив «рейтинг» громад Волині за кількістю придбаних оптичних приладів для ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року виконавчий комітет Нововолинської міської ради закупив 51 оптичний прилад для військових. Загальна сума – 3 мільйони 238 тисяч гривень.

«За рейтингом Громадського моніторингу України Нововолинськ посів перше місце у Волинській області за кількістю придбаних приладів. А в загальнодержавному рейтингу – 19 місце», - зазначив мер Нововолинська.

Нагадаємо, під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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