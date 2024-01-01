Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.

В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вночі та вранці подекуди налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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