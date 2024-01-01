Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»

Олексій Потелещенко.



Про це повідомляє



У день обстрілу Потелещенко був на дні народження депутата Івана Жушма в кафе Адріатика. На момент обстрілу «очільник мнс лнр» перебував усередині разом з іншими гостями.



Раніше російські пропагандистські видання заявляли, що під обстрілом опинилася пекарня, де були цивільні. Водночас згодом пропаганда винала, що під удар потрапила будівля ресторану, в якій обідали російські військові.



Журналіст Денис Казанський також повідомив, що приліт у Лисичанську був по кафе, у якому зібрались представники окупаційної адміністрації — верхівка «МНС», «прокурори» та «депутати».



За інформацією росіян, внаслідок атаки начебто загинуло 28 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок удару по кафе в тимчасово окупованому Лисичанську загинув так званий «міністр надзвичайних ситуацій лнр»Про це повідомляє NV У день обстрілу Потелещенко був на дні народження депутата Івана Жушма в кафе Адріатика. На момент обстрілу «очільник мнс лнр» перебував усередині разом з іншими гостями.Раніше російські пропагандистські видання заявляли, що під обстрілом опинилася пекарня, де були цивільні. Водночас згодом пропаганда винала, що під удар потрапила будівля ресторану, в якій обідали російські військові.Журналісттакож повідомив, що приліт у Лисичанську був по кафе, у якому зібрались представники окупаційної адміністрації — верхівка «МНС», «прокурори» та «депутати».За інформацією росіян, внаслідок атаки начебто загинуло 28 людей.

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