Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»
Сьогодні, 18:45
Унаслідок удару по кафе в тимчасово окупованому Лисичанську загинув так званий «міністр надзвичайних ситуацій лнр» Олексій Потелещенко.
Про це повідомляє NV.
У день обстрілу Потелещенко був на дні народження депутата Івана Жушма в кафе Адріатика. На момент обстрілу «очільник мнс лнр» перебував усередині разом з іншими гостями.
Раніше російські пропагандистські видання заявляли, що під обстрілом опинилася пекарня, де були цивільні. Водночас згодом пропаганда винала, що під удар потрапила будівля ресторану, в якій обідали російські військові.
Журналіст Денис Казанський також повідомив, що приліт у Лисичанську був по кафе, у якому зібрались представники окупаційної адміністрації — верхівка «МНС», «прокурори» та «депутати».
За інформацією росіян, внаслідок атаки начебто загинуло 28 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє NV.
У день обстрілу Потелещенко був на дні народження депутата Івана Жушма в кафе Адріатика. На момент обстрілу «очільник мнс лнр» перебував усередині разом з іншими гостями.
Раніше російські пропагандистські видання заявляли, що під обстрілом опинилася пекарня, де були цивільні. Водночас згодом пропаганда винала, що під удар потрапила будівля ресторану, в якій обідали російські військові.
Журналіст Денис Казанський також повідомив, що приліт у Лисичанську був по кафе, у якому зібрались представники окупаційної адміністрації — верхівка «МНС», «прокурори» та «депутати».
За інформацією росіян, внаслідок атаки начебто загинуло 28 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»
Сьогодні, 18:45
Президент підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами*
Сьогодні, 18:41
На Закарпатті впіймали ухилянта з Волині
Сьогодні, 18:18