Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»

Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»
Унаслідок удару по кафе в тимчасово окупованому Лисичанську загинув так званий «міністр надзвичайних ситуацій лнр» Олексій Потелещенко.

Про це повідомляє NV.

У день обстрілу Потелещенко був на дні народження депутата Івана Жушма в кафе Адріатика. На момент обстрілу «очільник мнс лнр» перебував усередині разом з іншими гостями.

Раніше російські пропагандистські видання заявляли, що під обстрілом опинилася пекарня, де були цивільні. Водночас згодом пропаганда винала, що під удар потрапила будівля ресторану, в якій обідали російські військові.

Журналіст Денис Казанський також повідомив, що приліт у Лисичанську був по кафе, у якому зібрались представники окупаційної адміністрації — верхівка «МНС», «прокурори» та «депутати».

За інформацією росіян, внаслідок атаки начебто загинуло 28 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Сьогодні, 19:20
Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»
Сьогодні, 18:45
Президент підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами*
Сьогодні, 18:41
На Закарпатті впіймали ухилянта з Волині
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Сьогодні, 19:20
У важкому бою на Сумщині тероборона знищила російських диверсантів У важкому бою на Сумщині тероборона знищила російських диверсантів
04 лютий, 11:20
З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників
04 лютий, 10:31
Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді
03 лютий, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На порозі нової ери: як CS 2 змінює кіберспортивний ландшафт*
Сьогодні, 19:42
 0
З-поміж громад області найбільше оптики для ЗСУ купив Нововолинськ
Сьогодні, 19:20
 0
Окупанти підтвердили, що ЗСУ ліквідували міністра «лнр»
Сьогодні, 18:45
 0
Президент підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами*
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8